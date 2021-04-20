強檢大廈｜確診者曾到多區　荃灣如心酒店、油麗邨雍麗樓上榜

撰文： 黃詠榆 陳淑霞 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-20 20:08

新冠肺炎疫情反覆，今日（20日）政府疫情記者會公布，本港新增8宗確診個案，當中4宗本地，1宗待分類。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增3個地點納入強制檢測，油塘道油麗邨雍麗樓、荃灣如心酒店及聯福道30號地盤。另外，確診女文員曾偕十親友到「炉端金」用膳，多人需要檢疫。

張竹君指，今日新增4宗本地個案，其中57歲文職女士（#11700），居於麗城花園第2期4座，於沙咀道達貿中心上班，兩至三名同事全部被送檢疫，最後上班日為4月12日，16日出現喉嚨痛，到私家醫生求醫並進行檢測。行蹤方面，她曾於4月11日與多位親友在金馬倫道33號「炉端金」用膳，約十人分坐數枱，多人要檢疫。另亦曾到訪美孚「餃子妹」、荃灣「米線陣」。

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記者下午5時許到「炉端金」，餐廳仍繼續營業，不少市民到來進餐，並且接受即日留枱預約。公司職員表示，不便透露詳情；但另有一職員表示，公司職員已經知道有關事件，坦言不能擔心太多，加上公司會要求所有同事定時進行檢測，才能返回工作崗位，現時正等待安排。現場所見，餐廳設有消毒搓手液、並且已經於門口位置設置空氣清新機。

如心酒店被列入強檢大廈。

荃灣如心酒店、雍麗樓列強檢

另外兩宗個案，則涉及一名46歲以「回港易」抵港女士（#11702），4月6日經深圳灣，由東莞返港，4月10日至19日荃灣如心酒店任房務員執房，4月19日最後上班，一同上班同事、住客要檢疫，酒店亦被納為強檢。她曾與家人和兩名朋友，到屯門三聖邨「廣東明門海鮮酒家」、荃灣「嘉記燒味」。另一宗本地個案，則是29歲的印尼女傭（#11704），早前檢疫完後，返回油塘油麗邨雍麗樓僱主住所，曾到訪鯉魚門街市以及藍田商場等。

油麗邨雍麗樓被列為強檢大廈。（資料圖片／王譯揚攝）

地盤工曾到訪多間食肆

最後一宗本地個案，為一名42歲男患者（#10703），居於大圍美田邨美庭樓，在聯福道30號地盤任職地盤工，所有地盤人士要接受強制檢測、停工，數名同事須隔離檢疫。患者在潛伏期及傳染期，曾去過多間食肆，包括大圍「龍龍順軒海鮮酒家」、佐敦「文記燒臘飯店」、九龍塘聯合道「百味閣」、九龍塘「金記冰室」、又一城「亞參雞飯」、沙田大圍道「燉奶佬」等，亦曾到厚德邨探望家人。

聯福道30號一名地盤工確診，地盤人士要接受強檢及停工，有數名工人要檢疫。（google街景）

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