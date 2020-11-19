警員不展示編號違裁《人權法》　員佐級協會主席林志偉冀管方上訴

反修例示威期間，警方的特別戰術小隊（俗稱速龍小隊）和防暴警員，都未有展示警員編號，記者及多名市民早前提出司法覆核。高等法院法官周家明今(19日)頒下判辭，裁定不展示警員編號的做法是違反《人權法》。 警察隊員佐級協會主席林志偉表示，對判決感到失望，形容使用行動呼號是為免警員被起底。他認為，使用行動呼號是平衡公眾利益的最好方法，並已接觸警隊管理層，希望就案件上訴。

法官周家明在判辭指，展示警員編號不會直接導致警員的真正身份曝光，而且編號有助調查警員涉警暴的投訴。判辭亦提到，明白警員擔心被「起底」，但亦需要一個機制處理投訴，強調警員的擔憂，不能凌駕維持相關機制的責任。

林志偉表示，對判決感到失望，稱去年示威期間，不少警員都因警員編號，而被他人起底，甚至影響家人，自己亦深受其害，收到恐嚇。他續稱，當時為免再有前線警員被起底，於是以展示行動呼號，取代警員編號。

警察員佐級協會主席林志偉表示，已就裁決已接觸警隊管理層，希望就案件上訴。。（資料圖片）

林志偉又認為，行動呼號較警員編號更易辨識身份，因警署警長以上職級的警員，其制服本身並無展示編號；反而行動呼號會張貼於頭盔及戰術背心。他表示，改用行動呼號已是最有效、最方便的方法，以平衡公眾利益。他指，已就裁決已接觸警隊管理層，希望就案件上訴。