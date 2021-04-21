衞生署預留25萬劑學童流感疫苗　按年增1.1萬劑　四分一為噴鼻式

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-21 14:01

小學、幼稚園、幼兒中心可以參加衛生署的季節性流感疫苗的外展計劃，由公私營合作的外展隊，或衞生署外展到校為學童打針。根據立法會文件，衞生署在2020至2021季度共25萬劑流感疫苗，較去年季度增加1.1萬劑；整體而言四成之一流感疫苗為噴鼻式。

小學、幼稚園、幼兒中心可以參加衛生署的季節性流感疫苗的外展計劃，今衞生署季度共有25萬劑流感疫苗供計劃使用。（資料圖片 / 羅君豪攝）

小學、幼稚園、幼兒中心可以參加衛生署的季節性流感疫苗的免費外展計劃，由公私營合作的外展隊，或衞生署外展到校為學童打針。

衞生署以書面回覆，經民聯立法會議員梁美芬就季節性流感疫苗的外展計劃的提問。文件指出，今年度共有438間小學、697間幼稚園或幼兒中心參加免費外展計劃，接種學童人數共23萬人。另外，有426間小學、674間幼稚園或幼兒中心參加額外收費的外展計劃。

政府在2019/20季度及2020/21季度分別以4080萬元，以及9300萬元購買的流感疫苗，當中用於「學校外展(免費)」分別約23.9萬劑及25萬劑，即今年度增購達1.1萬；25萬劑當中四成一，即6.9萬劑為噴鼻式。

另外，學校參與「疫苗資助學校外展(可額外收費)」。署方早前增購的10萬劑額外流感疫苗將供應參與的公私營外展隊或醫生，當中1.1萬劑為噴鼻式疫苗。