10人周一打新冠疫苗後送院　2人出現昏厥　醫管局增3診所打科興

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-21 00:02

新冠疫苗接種計劃至今日(20日)已經展開第54日，昨日有10宗接種疫苗後不適送院個案，6人注射復必泰疫苗、4人打科興疫苗，其中有3人出現心悸，亦有人手指麻痺，有兩人在接種第一劑復必泰疫苗後，出現「血管迷走神經性昏厥」，全部人士都已離開醫院，其中一名68歲男子未經診症自行離開醫院。 政府亦宣布，由4月23日起，會增加3間門診診所提供科興疫苗接種服務，包括筲箕灣賽馬會普通科門診診所、紅磡診所和柏立基普通科門診診所，市民明天起可以開始預約在3間診所接種疫苗。

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中年婦手指麻痺

政府公布，昨日（19日）有10人打針後不適，一名47歲女子在將軍澳（寶寧路）普通科門診診所，接種第一劑科興後，出現心悸、頭痛及手指麻痺 ，送往將軍澳醫院，情況穩定，經治療後出院。

另外再有兩人出現心悸情況，包括一名接種第二劑科興的45歲女子，及一名接種首劑復必泰的59歲男子，兩人情況穩定。45歲女子經治療後出院，59歲男子則在不遵從醫生勸告自行出院。

六旬翁耳鳴及暈眩 未經診症就離開醫院

亦有兩人血管迷走神經性昏厥，一是到彩虹道羽毛球中心接種的23歲男子，一是到界限街體育館接種的29歲女子。他們情況穩定，經治療後已經出院。其餘不適個案，包括58歲女子胸部不適及高血壓、47歲女子胸部不適、72歲女子暈眩及胸部不適，及29歲男子暈眩。

一名68歲男子在中央圖書館社區疫苗接種中心接種第二劑科興後出現耳鳴及暈眩，送往律敦治醫院後，未經診症就自行離開醫院

累計增至近76萬人已打疫苗

政府公布累計已為市民接種共約1,149,700劑疫苗。當中約758,700名市民已接種第一劑疫苗，包括約385,200名接種科興疫苗，約373,500名接種復必泰疫苗。約391,000名市民已接種第二劑疫苗，包括約241,900名接種科興疫苗，約149,100名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有4,600名市民接種第一劑科興疫苗、約有8,600名市民接種第二劑；約有12,600名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑民約有200名。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%。

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明早起可預約到新增診所打科興

政府亦宣布，醫管局會增加3間門診診所為市民接種科興，包括筲箕灣賽馬會普通科門診診所、紅磡診所和柏立基普通科門診診所，市民明天9時起可以經預約系統，預約到這3間診所接種科興疫苗。