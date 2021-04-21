新冠肺炎．4.21｜增1輸入個案　將軍澳新寶城屯門新圍苑有人染疫

撰文： 張嘉敏 黃偉倫 李恩慈 朱海棋 梁煥敏 勞敏儀 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 鄧穎琳 陳淑霞 麥凱茵 袁澍 黃詠榆 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-22 01:04

本港新冠肺炎稍緩，今日(21日)新增1宗確診，早前由菲律賓抵港，是自4月4日以來再度錄得本地零確診個案，累計增至11,705宗。 政府周二(20日)起一連14日禁止民航機由菲律賓、印度及巴基斯坦抵港，不過變種病毒來勢洶洶，專家再次呼籲市民盡快接種新冠疫苗。

研究指復必泰疫苗中和南非變種病毒株低7成 許樹昌：保護仍高

【00:30】變種病毒肆虐全球，新冠疫苗的效用受到關注。最新研究顯示，德國藥廠BioNTech／輝瑞疫苗（即香港稱復必泰疫苗）在6款病毒株中，對南非的變種病毒株的抗體水平表現最低，較英國變種病毒株低71%。有專家認為，復必泰產生抗體水平的基數高，即使對南非變種病毒株表現下降，但仍然有相當高的保護能力。

新冠疫苗｜藥劑師學會：喂哺母乳媽媽可考慮打復必泰

【00:30】新冠肺炎疫苗接種群組擴大至16歲至29歲年齡組別，本周五（23日）起可供預約，將有更多適齡懷孕及喂哺母乳的女士可能考慮接種疫苗。



香港醫院藥劑師學會指出，復必泰疫苗對孕婦的影響仍然尚在研究，學會不建議為孕婦作「常規接種」，但若然接種復必泰疫苗，能為某些因感染新冠肺炎而導致嚴重並發症的高危孕婦帶來潛在好處，建議應向專科醫生商討是否可以打針。

新冠肺炎｜7人周二接種後不適送院 2人胸部不適、高血壓留院

4月22日【00:10】政府公布最新疫苗接種情況，周二（20日）有7宗接種後不適送院個案，其中一位52歲婦人接種復必泰第一劑後，胸部不適；另一位63歲女子打第二劑科興後，出現高血壓及心悸，兩人送院後情況穩定，經治療後留院觀察。其餘5人已經出院。

保華向內部發通告，透露一名女員工初步確診。（消息人士提供）

保華管理內部通告女職員初步確診 被指曾落啟德地盤

【23:52】本港今日（21日）零本地確診，不過保華（Paul Y）管理有限公司的內部通告披露，一名女職員初步確診，她今日仍然在總寫字樓上班，期間一直戴口罩。一名不願具名的知情人士就質疑，該名女員工數日前已經調至啟德沐泰街6562號地盤工作，質疑保華未有披露她全部工作地點，而同一條街沐泰街6565號早前都有搭棚工人確診。《香港01》已向保華及衞生署查詢，暫時未有回覆。

將軍澳新寶城（右）第4座有居民初步確診，食衞局向同座居民發出強制檢測令。（資料圖片）

如心酒店執房員確診 酒店工會：共用設施有風險 有員工拒回家住

【22:40】新冠肺炎疫情持續，荃灣西如心酒店一名女執房員昨日（20日）列為確診個案。香港酒店工會主席徐考灃表示，執房員會在酒店除罩食飯，且共用沖涼及更衣室設施，有機會在這些過程中染疫；不少前線員工對酒店通風量存有疑問，促酒店向員工公開通風量、換氣次數等數據，讓員工安心。他稱曾聽聞有執房員為防止傳染家人特意搬出來獨自居住，現時突現執房員個案也令酒店業界緊張，故促政府應該從源頭上堵截，避免疫情在業界爆發。

【21:51】中西區聖嘉勒小學及幼稚園部、藍田麗港城迦南幼稚園(麗港城) / 迦南幼兒園(麗港城)共三間學校，爆發上呼吸道感染個案，由於徵狀與2019冠狀病毒病相似，三校被納入強制檢測公告。

任何在4月8日至21日期間曾身處上述學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於本周五或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於4月25日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在４月19日至21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

將軍澳新寶城屯門新圍苑有居民初確診須強制檢測 愛暉樓第3檢

【21:38】食物及衞生局公布強制檢測公告，今日約5宗初步確診個案中，料至少有2宗本地個案，患者居於屯門新圍苑新碧閣及將軍澳坑口新寶城第4座，即本地零確診僅一日又斷纜。任何在4月8日至21日期間曾身處上述樓宇超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本周五（23日）或之前接受檢測。受檢人士若在4月19日至21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，爆垂直及同樓層播毒的屯門友愛邨愛暉樓(第 3 座) 須第三次檢測，當局解釋由於病毒潛伏期有機會較長。任何在3月25日至4月21日期間曾身處其中超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本周五或之前接受檢測。

政府明日（ 22日）會在友愛邨愛暉樓（第3座）地下對出空地及新寶城平台網球場增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

2名老翁死前逾14日打科興 專家指無關疫苗 14宗面癱由疫苗引致

【21:10】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會公布評估四宗死前曾接種疫苗的個案審視報告，指沒有臨床證據顯示有關事件由疫苗引起。個案於4月5日至18日期間收到，涉及四名年齡介乎54至92歲的男子，均曾於死亡前超過14日接種科興疫苗。

第一宗個案涉及一名92歲男子，他患有高血壓、缺血性心臟病、心房顫動、 缺血性中風、高血脂症及腎功能損害，於4月5日離世。他曾於去世前18日（即3月18日）接種科興新冠疫苗。根據初步解剖發現，死因是左血胸及主動脈動脈瘤破裂，專家委員會認為並沒有證據顯示該男子的死亡與疫苗接種有關。

第二宗個案涉及一名58歲男子，有長期吸煙習慣。他於4月8日離世，曾於去世前23日（即3月18日）接種科興新冠疫苗。根據初步解剖發現，死因是冠狀動脈病，專家委員會認為並沒有證據顯示該男子的死亡與疫苗接種有關。

第三宗個案涉及一名72歲男子，患有腎衰竭，需要定期洗腎（血液透析）。他於4月16日到醫院洗腎時，因突然心臟停頓而離世。他曾於去世前23日（即3月24日）接種科興新冠疫苗。初步臨床評估死因為透析導管關聯的敗血症及高鉀血症，沒有證據顯示與接種疫苗有關。

最後一宗個案涉及一名54歲男子，有吸煙習慣。他於4月18日離世，曾於去世前16日（即4月2日）接種科興新冠疫苗。根據初步解剖發現死者有高血壓心臟病，專家委員會認為並沒有證據顯示該男子的死亡與疫苗接種有關，並需要全面解剖報告以總結其因果關係評估。

【17:20】醫管局表示，截至今日上午9時，過去24小時共有15名確診病人出院，至今共有11,302名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用653間負壓病房，合共1,196張負壓病床，現時共有162名確診病人分別於17間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中三人情況危殆，四人情況嚴重，其餘155人情況穩定。

陳肇始：正與廣東省政府洽疫苗紀錄互通 冀逐步恢復三地通關

【14:54】食物及衞生局局長陳肇始表示，港府與廣東省政府已就疫苗接種紀錄及技術平台的對接方式展開技術討論，促進有關數碼紀錄及技術平台的互聯互通。政府一直與內地當局及澳門特區政府商討，逐步有序恢復三地居民的正常跨境往來。

她透露，逾13萬人次的香港居民經「回港易」計劃返港。政府正籌備在4月底把「回港易」計劃擴展至其他省市，並於5月中推出「來港易」 計劃，讓非本港居民獲豁免檢疫來港。

今增1宗菲律賓輸入個案 隔半月錄本地零確診 初步確診少於5宗

【14:04】衞生署公布，今日新增1宗菲律賓輸入個案，為31歲女患者(編號＃11705)，即本港相隔半個月再錄本地零確診。

【13:11】消息指，本港今日新增一宗輸入個案，沒有本地個案，不設疫情記者會。上一次沒有本地個案是4月4日。

福建回港確診者有打針 許樹昌：國藥保護率79% 港風險比內地高

【12:59】本港有兩名確診者由內地回港，其中一人在內地接種兩劑新冠疫苗。 有專家指出，即使患者已接種國藥疫苗，其保護率為79%，非百分百防感染。亦有專家稱，現階段不需太早為感染源頭下定論，本港除了幾宗南非變種病毒個案，其他個案病毒株都屬於尼泊爾族譜，對比病毒基因就會得出結果。



對於政府擬在5月中推出「來港易」計劃，即內地人來港不必檢疫，專家均表示本港感染風險比內地高，「屬於低風險地區去中風險地區。」

變種病毒｜華美達酒店播毒途徑未明 專家籲走廊加裝空氣清新機

【12:45】感染南非變種病毒的29歲印裔男患者，曾在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫。衞生防護中心表示，他的病毒基因排序與同樓層另外兩名確診患者高度相似，指酒店房門S型掛勾或是感染源頭。



有專家稱，目前無確實證據推斷患者的感染途徑，不排除是環境污染。另有專家認為，空氣傳播是另一個可能傳播途徑，因酒店走廊未必通風，若患者在傳染期內打開門、無帶口罩，可能令空氣帶有病毒，建議酒店在走廊加裝高效能過濾網的空氣清新機。

▼4.20荃灣沙咀道球場設流動採樣站▼

確診食肆｜荃灣源頭不明患者曾光顧區內正品蕃茄湯麵店、佳記美食

【00:25】本港疫情未受控，昨日（20日）新增8宗確診個案，當中4宗本地個案全屬源頭不明個案。衞生防護中心昨晚更新患者住所及行蹤資料，46歲以「回港易」抵港的女患者，曾到眾安街「佳記美食」；至於居荃灣麗城花園居民、57歲確診女文員，傳染期則曾到荃灣安康大廈「正品蕃茄湯麵店」。

▼4月20日患者住所及行蹤▼

強制檢測｜九龍塘根德園幼稚園爆上呼吸道感染 5校須兩日內檢測

【00:01】食物及衞生局昨晚公布強制檢測公告，涉及昨日公布的確診個案。染疫的外傭所居住的油麗邨雍麗樓上榜，以及荃灣西如心酒店和浸會大學住宿和教學綜合樓發展工程地盤都納入強檢，任何在4月7日至20日期間曾身處上述任何一個地方超過兩小時的人士，須於4月22日（本周四）或之前接受檢測。受檢人士若在4月18至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府今日（21日）會在油塘油麗邨雍麗樓，為須接受強制檢測的人士增設流動採樣站。

另外，有5間學校爆發上呼吸道感染個案，由於徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該5間學校亦被納入強制檢測公告：天水圍和富慈善基金李宗德小學、天水圍香港聖公會夏瑞芸幼兒學校、天水圍天樂幼稚園暨幼兒園，以及九龍塘多實街5-7號與根德道9號兩間根德園幼稚園。任何在4月7日至20日曾身處其一超過兩小時，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於本周四（22日）日或之前接受檢測。

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禁飛令｜毛漢料2000港人在印度 返港為「避疫」：早應停回港航班

荃灣新青大廈列強制檢測 全棟僅12戶 居民擔心確診者住附近

封區檢測｜荃灣麗城花園、芙蓉大廈共30多戶無認門 10人未檢測

▼4月19日，荃灣麗城花園二期第4座封區檢測▼

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▼4月19日，荃灣芙蓉大廈封區檢測▼

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▼4月20日，確診女文員曾光顧的「炉端金」照常營業▼