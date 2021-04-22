租酒店作過渡屋 基層憂未應滿足煮食洗衣：平租都唔住

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-22 14:11

《施政報告》曾公布，將資助非政府組織租用酒店或賓館作過渡性房屋，讓輪候三年或以上市民申請入住，租住期至少兩年。 關注基層住屋聯席今日（22日）發表調查結果，發現酒店較賓館受歡迎，但大部份受訪者認為，不論酒店或賓館都只能滿足居住環境需求，但煮食、洗衣、活動空間需求卻未能滿足。 有劏房戶指出，即使租金很低亦不會入住這類過渡屋。他指，他現時居住的劏房有不少傢俬設備，質疑之後能否搬入酒店賓館，否則屆時只能扔棄，又擔心兩年租住權太短，擔心將來要「搬來搬去」。

關注基層住屋聯席在4月份進行問卷調查，並收集了270份問卷，當中9成受訪者都居住在不適切住屋，並有申請公屋。

關注基層住屋聯席認為，應延長賓館或酒店作過渡性房屋的租住期。（王潔恩攝）

調查發現酒店比賓館受歡迎

結果發現，雖然有超過100人非常支持以酒店作過渡性房屋，但非常支持賓館的受訪者卻只得10人。關注基層住屋聯席指，結果反映即使他們有逼切的住屋需求，但賓館不是他們的考慮選項。

調查又指，有約六成人認為酒店的衛生環境較佳、配套設施齊全，但有近半人認為賓館環境不佳、配套設施不適合多人家庭，而這類型的過渡性房屋亦缺乏儲存空間。大部份受訪者亦指，不論酒店或賓館，都只能滿足居住環境的需求，但煮食、洗衣、活動空間需求卻未能滿足。

深水埗劏房戶何先生（右）指，即使租金很低亦不會入住這類過渡屋。（王潔恩攝）

劏房戶：租金低都不會選擇酒店賓館

深水埗劏房戶何先生指，即使租金很低亦不會入住這類過渡屋。他指，他現時居住的劏房有不少傢俬設備，如衣櫃、洗衣機等，質疑之後能否搬入酒店賓館，否則屆時只能扔棄，若每天到洗衣店洗衣，收費亦不菲。他又指，若居住年期只得兩年，擔心將來要「搬來搬去」。

油尖旺區議員賀卓軒指，曾問過四間賓館東主，但他們無人表示有意欲參加。他解釋，東主擔心兩年租住期太長，擔心旅遊業復甦時欠缺靈活性，而油尖旺區的賓館大部份是都處於商住大廈，憂慮未能應付共用設施的需要。另一區議員朱江瑋則形容，整個計劃「九唔搭八」，對家庭住戶並無吸引力。

最新一份《施政報告》公布，將資助非政府組織租用酒店或賓館作過渡性房屋。（資料圖片/鄭子峰攝）

應整合短租停車場用地

閒置空間關注組街坊代表張先生指，他們在油尖旺區覓得多幅閒置用地或空置校舍，例如佐敦道渡船街交界、大角咀海帆道空地、啟愛學校等，有部份更丟空了約十年，建議政府應檢視手中的土地，利用更多閒置地興建過渡性房屋。

香港城市大學公共政策學系副教授邱勇亦說，現時的過渡性房屋過份依賴民間團體自行覓地，例如現時已落成、興建或啟動的25個項目中，當中只得14個項目是政府土地。他建議，可整合現有短期租約停車場用地，以供應過渡性房屋用地供應，同時亦可善用使用率低的政府宿舍。