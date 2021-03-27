陳帆指已覓得可建1.4萬伙過渡屋土地　預計兩年內陸續完工入伙

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-27 17:10

本港房屋供應量短缺，運輸及房屋局局長陳帆今日（27日）發表網誌，透露已覓得足夠提供約1.4萬個過渡性房屋單位的土地，形容「距離1.5萬個目標不遠矣」，相關項預計兩年內會陸續完工入伙。 陳又指出，元朗東頭「同心村」及錦田江夏圍，已經獲屋宇署批出建築圖則，合共提供約3,800個單位；元朗八鄉七星崗及大埔黃魚灘的項目將提供約2,100伙；政府亦會於下周舉行簡介會，介紹酒店/賓館用作過渡性房屋的先導計劃詳情。

元朗八鄉七星崗及大埔黃魚灘的項目將提供約2,100伙。（陳帆網誌圖片）

陳帆在局長網誌上表示，行政長官在2020年1月將過渡性房屋單位目標，提升至1.5萬個單位。截至今年3月，政府已覓得足夠提供約1.4萬個過渡性房屋單位的土地，預計多個過渡性房屋項目，在今、明兩年會陸續完工入伙，包括土瓜灣宋皇臺道、葵涌業成街、前荃灣信義學校等。

陳帆指，過去數月有多個項目相繼動工，其中深水埗欽州街及長沙灣英華街項目，採用「組裝合成」建築法興建，以加快工程進度。承建商引入香港科學園一間本地初創公司自家研發的兩項機器人技術，分別是創作靈感來自電影製作所用的移動拍攝車，及以遊戲機手掣操控的小型機械人，減省所需人手及確保現場安全。

而屋宇署上周剛公布新批出的建築圖則，當中包括兩個過渡性房屋項目，分別為元朗東頭「同心村」提供約1,800個單位，以及錦田江夏圍提供約2,000個單位。城規會昨日批出臨時規劃許可，位於元朗八鄉七星崗及大埔黃魚灘的項目，合共提供約2,100伙過渡性房屋單位。

至於去年底着手籌備，將酒店/賓館用作過渡性房屋的先導計劃，政府會在下周舉行網上簡介會介紹計劃詳情。