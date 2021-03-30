租酒店賓館作過渡屋　每間房每月可獲資助上限5500元

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-30 13:41

最新一份《施政報告》公布，將資助非政府組織租用酒店或賓館作過渡性房屋，讓輪候三年或以上市民申請入住，租住期至少兩年。 運輸及房屋局今日（30日）舉辦網上簡介會，協助有興趣的酒店和賓館業界了解計劃詳情。政府代表表示，4月1日將開始接受報名，酒店或賓館屆時可在網站下載表格，當專責小組審查後，會制訂名單讓非政府組織（NGO）挑選，每間房每月資助上限5,500元。 政府代表強調，所有酒店或賓館都可以參與，又指只要滿足基本條件，「重慶大廈的賓館不會排除在外。」

最新一份《施政報告》公布，將資助非政府組織租用酒店或賓館作過渡性房屋。（資料圖片/鄭子峰攝）

水電費安排由雙方議定 冀人均面積7平方米

會上亦介紹了計劃的運作細節。當收到申請後，專責小組會就牌照作審查，並會考慮地契和公契條款。然後小組會制訂名單，NGO可在名單中選擇合適的處所，經了解後，雙方可商議租約的初步條款，例如房間租金、年期、雙方責任等。當雙方達成共識後，便可簽訂合作備忘錄。

他們提醒，合約年期必須不少於兩年。至於水電費的安排，可由雙方議定於租約反映，情況許下，亦能考慮加設獨立電錶，但水電費與資助金額並無直接關係。而房間面積的最低要求，希望定在人均面積7平方米。

每間房每月資助上限5500元

另外，政府已獲得關愛基金通過9,500萬元撥款，以資助NGO租用酒店和賓館單位作過渡性房屋。政府代表在簡介會指，若以兩年期計算，每間房的資助上限133,500元，即每個月上限約5,500元。

他們指，資助是用以支持NGO項目的整體營運開支，撥款可用作小型改善或添置共享設備。

新冠疫情令不少酒店和賓館面臨關閉結業的危機，政府將資助非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店和賓館單位作過渡性房屋用途。（資料圖片／歐嘉樂攝）

設泳池或健身室不會「加分」

而資助金額會以4個因素決定，包括NGO建議的可負擔租金、處所狀況、NGO的行政開支、小型改善或設置添置。他們解釋，當中提及的處所狀況，需要考慮地點或交通網絡、酒店或賓館有否提供額外設施、天然通風及採光、房間面積。

他們又指，房間內一般不可煮食，額外設施是指以基本生活所需為原則的設備，例如煮食或洗衣設備或空間。不過，若酒店設有泳池或健身室，則並非計劃中的考量因素，不會「加分」。

業主有責任維修保養及管理

政府代表亦表示，即使出租酒店或賓館房間作過渡屋，但牌照持有人或業主仍要承擔相關職能，例如處所的一般維修保養及管理，「舉個例，例如冷氣機房有損毀、需要檢查，或者公共空間、電梯需要定期維修保養，當然唔會由住客負責。」

至於損毀責任問題，政府代表指，若屬正常損耗，應屬業主責任，但若住戶蓄意毀壞，則應是NGO責任，並會與住戶跟進。