藉詞撥走昆蟲非禮7女子　建築工自爆曾非禮70人　囚32月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-22 13:46

建築工先後向7名陌生女子假稱對方身上有蟲或蟑螂，藉詞幫忙撥走昆蟲，趁機伸手入衫摸事主的背部及胸部，兼且順手牽羊偷走女方財物。建築工早前承認非禮、盜竊共10罪，報告指他會看涉及性侵女性的色情片，在擠迫地方會對女性有性幻想，更自爆曾以同樣手法非禮70人，專家認為其重犯機會非常高，法官認為雖然他沒有觸碰所有事主的胸部，但他的意圖明顯如此，終判他囚2年半。他因違反另一非禮案所判的感化令，被加監2個月，即總刑期為32月。

兩事主是中大學生

被告張偉雄（29歲，建築工人）承認於2019年9月24日至去年2月23日非禮7名女子，年齡介乎16歲至28歲，其中2人為中大學生，被告另偷竊其中3女子的財物，包括銀包、信用卡、一張面額12萬元的支票等。

在擁擠地會對陌生女生性幻想

法官杜大衛判刑時指，被告心理報告顯示他會看涉及性侵女性的色情片，而他在擁擠的地方時，會對陌生女子產生性幻想，並患有摩擦癖及窺視癖，重犯機會非常高。雖然被告對心理學家指，他透過同類手法非禮至少70名女性，但他在本案中只就非禮其中7人判刑。

被告會伸手入事主衣衫接觸其身

法官指，被告在案中並非只輕輕觸碰事主，或只觸碰一下，他會伸手進事主衣衫持續觸碰她們，更摸到其中一名事主的胸部，案中也涉一名僅16歲的少女。雖然被告沒有觸碰所有事主的胸部，但他的意圖明顯如此。

曾三犯非禮罪

法官又稱，此次已是他第三次犯下非禮案，又在另一非禮案的感化令期間犯下本案，涉違反感化令，因此要重新判刑，判他要加監2個月。

有事主被解胸圍扣及摸胸

案情指，被告於涉案時段分別在中文大學、港鐵大學站、旺角站、恒安站、上水石湖墟遊樂場，向7名女子稱她們身上有蟲或蟑螂，假意幫她們撥去蟲或蟑螂，趁機摸事主的背部、伸手入衫解開其胸圍扣、以及觸碰乳房。在其中3次事件中，被告更順手牽羊，趁亂偷走事主的財物。被告在警誡下透露犯案後會有成就感及滿足感，有人更會感謝他幫忙。

案件編號：DCCC 598/2020