將軍澳綠茵幼稚園教師染疫　兩班K3學生、校長及工友同需檢疫

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-22 15:07

新冠肺炎疫情持續，綠茵英文（國際）幼稚園（日出康城）一名職員昨日（21日）初步確診，據了解，染疫職員是該幼稚園一名教師。學校發出通告，指有兩班K3學生被列為密切接觸者，需要入住檢疫中心，而每名學生需要由一位成人陪同。而校長、主任及負責清潔課室的工友亦需要檢疫至5月4日。

+ 5 + 5 + 5

根據校方今日發出通告，K3A（a.m）及K3B（a.m）師生、校長、主任及負責清潔課室的工友亦需要入檢疫中心，檢疫期至5月4日。而其餘教職員、師生及同住家人需要強制檢測。而學校需要停課及關閉14天，任何人士不得回校，原定舉行普通話水平測試、座談會等亦需要延期或取消。

幼稚園今日向家長發通告。（方國珊提供圖片）

校方昨日發出的通告指，於晚上10時接獲衞生防護中心通知，就讀K3A（a.m）及K3B（a.m）的學生被列為密切接觸者，每名學生需要一位成人陪同入住檢疫中心，而衞生防護中心將於今日聯絡家長。

區議員方國珊指，曾與校方聯絡，指校方已安排停課及消毒學校範圍。她估計，學生連同家長共涉及近百人受影響。而由於該幼稚園屬區內名校，將軍澳區內不少居民安排子女就讀，擔心將對該區帶來風險，建議當局應安排檢測站為居民檢測。