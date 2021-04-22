新冠肺炎｜梁子超：疫情明顯反彈　能否放寬措施要視未來兩周走勢

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-22 11:48

本港新冠肺炎疫情反覆，變種病毒個案更首次流入社區。呼吸系統專科醫生梁子超今日（22日）表示，過往七日源頭不明個案達11宗，比上周僅3宗明顯反彈，並直言本港疫情現時在「反彈浪」中。對於政府最快月底推行「疫苗氣泡」，將防疫措施與疫苗接種掛鉤，梁認為應留意未來兩星期本地疫情走勢，再決定是否放寬防疫措施。 衞生防護中心懷疑尖沙咀華美達華麗酒店三宗南非變種病毒株個案，與使用S型掛勾派飯有關。梁子超認為經掛勾傳播機會很低，相信是與走廊空氣被污染而產生傳播。他又提出於酒店檢疫的旅客能由第12日進行檢測，縮短至第7日。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

+ 11 + 11 + 11

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

+ 11 + 11 + 11

昨日（21日）本港錄得零本地確診個案，然而梁子超今日於港台節目《千禧年代》中強調，不可只看一日數字，而過去7日本港源頭不明個案，比上周增加逾倍，反映疫情明顯反彈。現時個案集中在屯門及荃灣區，或與當局增加檢測有關。他提醒市民避免與非同住家人接觸，以及出現病徵時加強檢測，否則容易出現去年11月的「反彈浪」。

對於政府最快月底推行「疫苗氣泡」，梁認為，現時未知變種病毒是否於社區擴散；加上即使接種疫苗，仍不能百分百防止病毒傳播，故應留意未來兩星期本地疫情走勢，決定是否放寬防疫措施，否則有機會觸發大型反彈。

▼4月19日，印度、巴基斯坦、菲律賓載客航班禁飛前最後一天抵港▼

S型掛勾播毒機會低 料涉酒店走廊空氣傳播

尖沙咀華美達華麗酒店疑出現變種病毒株個案傳播，梁子超認為每間房有單獨S型掛勾，傳播機會很低，他提出或與室內密閉環境的空氣傳播有關。他解釋，如果送飯時，在酒店房間的檢疫人士無戴口罩打開房門，室內及呼出的空氣可能會污染酒店走廊環境，病毒就可能在其他房門打開時進入房間內，造成交叉污染，亦可解釋為何本港早前不少屋邨出現橫向傳播。

梁子超建議要檢視走廊通風，增加及改善鮮風量十分重要，如未能改裝亦應增加空氣淨化裝置。他又指，旅客在酒店內第12日才進行檢測，逗留時間長如確診對酒店做成爆發風險，故最好改為於第七日進行檢測。而酒店員工而應由14日一檢，縮短為七日一檢。

▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

+ 15 + 15 + 15