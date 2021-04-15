12港人｜黃臨福擬認企圖縱火等罪　控方收回不依期歸押罪

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-15 17:37

12港人案之一的17歲學生黃臨福，去年年底於內地水域被截獲，因案發時未成年，他和廖子獲深圳法院不作起訴，並移交回本港。而黃涉前年10月向旺角警署投擲汽油彈，被控企圖縱火等罪的案件。今（15日）在區域法院再提訊，控方申請移除不依期歸押罪，辯方表示黃將承認兩罪，法官押後案件至7月6日處理，期間黃須繼續還柙。

涉向旺角警署縱火

被告黃臨福（17歲，學生）被控有意圖而企圖縱火，以及管有任何物品意圖摧毀或損壞財產兩罪，他涉於2019年10月14日在旺角警署外企圖用火損壞旺角警署，並於同日在住所內管有用啤酒瓶製成的三個汽油彈。

控方早前加控黃一項不依期歸押罪，今天在庭上申請移除該控罪。辯方表示黃將承認原有的企圖縱火等兩罪，法官押後案件至7月6日答辯陳詞。黃沒有申請保釋，期間須繼續還柙。

去年底被遺返香港

案發時16歲的黃臨福，涉前年投擲汽油彈被控企圖縱火等罪，他於去年4月起缺席聆訊，遭法庭發拘捕令，其後潛逃時在內地水域被截獲，關押鹽田看守所看管多月。深圳市鹽田人民檢察院去年底經「不公開聽證」後，不起訴認罪及未成年的黃臨福和廖子文，並遣返二人回港。

案件編號：DCCC 301/2021