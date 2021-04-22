國泰縮皮認停加拿大機師外站　澳、紐外站仍檢視　機師瀕失業

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-22 15:50

全球疫情仍然肆虐，航空業深受沉重打擊。國泰航空繼日前傳出再裁員消息後，今日亦傳出計劃削減位於各地的駐外站機師基地，以節省成本。據了解，國泰日前發出內部公告，公開即將關閉加拿大外站消息，而國泰亦計劃關閉澳洲和紐西蘭的機師外站。有傳媒估計，有關安排或令數以百計機師面臨失業。 國泰航空回覆《香港01》查詢時承認，現正檢視駐外站機師的事宜，已就關閉加拿大外站決定，通知駐加拿大機師；目前亦已與駐澳洲及紐西蘭機師，就關閉當地外站的建議展開諮詢。

▼去年國泰大裁員▼

+ 4 + 4 + 4

國泰航空強調，對於關閉澳洲及紐西蘭外站安排，現階段只是一項建議，並未就澳洲及紐西蘭外站作出任何決定，會誠意與員工進行諮詢，會盡快完成整個諮詢程序。

國泰航空表示，現正檢視駐外站機師的事宜，已就關閉加拿大外站決定，通知駐加拿大機師，亦已與駐澳洲及紐西蘭機師展開就關閉有關外站的建議進行諮詢。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

據《南華早報》報道，國泰亦有計劃檢視歐洲及美國機師的外站安排，或有機會在今年稍後時間展開檢討，受影響機師可自願申請調到香港工作。

國泰發言人則指，現時並未就其他地區的外站安排，作出任何決定，所有駐外站的客運機隊機師，自去年5月起已暫停職務。