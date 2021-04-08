英國返港專機│01實測機票下午4時開賣國泰死網　訂票網售2.28萬元

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-08 17:08

香港政府於去年12月22日起，向英國實施禁飛令，禁止由英國出發的飛機抵港，令大量港人滯留英國未能回港。港府於上月29日，宣布取消本港居民限制，容許滯英港人乘坐國泰航空於4月21日及28日出發，航班編號為CX2252的專機接載港人，由倫敦希斯路機場回港。 專機的機票於本港時間，今日(8日)下午4時開售。惟《香港01》實測期間，在國泰官網內輸入專機資料，搜尋10分鐘仍未能進入官方購票頁面，網頁更一度顯示「系統維修」，超過約半小時，順利進入購票頁面後，已顯示沒有相關航班。 《香港01》循機票比價網站SkyScanner，一度找到票價9584元的4月21日返港專機的機位，點擊進入屬於購票網mytrip.com的頁面後，機票價格顯示已升至約22,802元，並成功進入付款頁面，惟不肯定最終能否交易。

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國泰於香港時間下午4時開始，接受訂購4月21日及4月28日，於當地時間9時10分開出的CX2252專機航班機票，接載滯留英國的港人回港。《香港01》記者準時於下午4時進入國泰網頁，等待約5分鐘仍未能進入購票頁面，其後一度彈出系統維修的畫面，指「要求進入的頁面暫時不適用」，多次刷新頁面都未能進入。

《香港01》再嘗試以機票比價網站SkyScanner，搜尋4月21日國泰由倫敦回港航班的機票，顯示有3間機票代購網站以9,684元至9,723元有售CX2252的機票。記者試按進Mytrip.com的網站，顯示該航班票價連稅金額已增至22,802元，一直順利到付款頁面，最終未有交易，未知有關途徑能否成功購票。

於國泰航空網站搜尋兩班專機時，未能進入購票頁面，反指系統維修。(網上截圖)

國泰接載滯英港人返港的航班，只接載香港居民，而乘搭該航班的乘客，必須在出發前72小時，接受核酸病毒檢測並獲陰性結果。成功購買機票後，國泰亦會向旅客發送預訂酒店房間的特別連結，必須在青衣華逸酒店完成21晚的檢疫。港府早前曾指，檢疫房價為每晚400至500元。

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