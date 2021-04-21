國泰再推計劃誘員工放無薪假　工會引述資方：暫沒計劃裁員

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-21 17:25

國泰航空去年底公布重組方案，大幅裁減5,300名駐香港員工，近日員工間再流傳6月「開刀」裁員消息。有工會代表表示，上周曾與管理層開會，引述資方回應指暫未有計劃裁員。 另外，國泰近期針對在機場部門工作的員工，推出「帶薪假計劃」，如員工願意放9個月無薪假，可獲1個月工資；如員工放12個月無薪假，可獲2個月工資。

國泰航空去年10月21日宣布重組計劃，削減8,500個職位、港龍即時停運、而走廉航路線的香港快運得以保留。國泰航空本地職員工會秘書黃硯灝表示，員工間不斷傳出裁員消息，工會上周曾與管理層開會，當時資方稱目前未有計劃裁員。

黃表示，國泰本月初向於機場工作的員工，發出內部通知，提及一項名為「occupational sabbatical leave （OPL）」的計劃，如員工願意放9個月無薪假，可獲1個月工資；如員工放12個月放無薪假，則可獲2個月工資。據了解，國泰較早前已向機組人員推出相關方案。

▼國泰大裁員▼

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機場空運員工協會總幹事儲漢松指，近日員工間傳出消息，國泰6月將會再次「開刀」裁員，牽涉員工包括文職人員、機組人員，工會目前正核實消息，期望國泰盡快回應相關傳聞，直言員工間士氣低落已久，現時人心惶惶，「希望佢講清楚，穩定軍心」。儲又重申，國泰獲政府注資逾270億，不希望將裁員視為首選方案，期望資方先與員工溝通，考慮自願離職「肥雞餐」等計劃。

香港民用航空事業職工總會主席李永富亦指，自上月起便傳出相關消息。（資料圖片）

香港民用航空事業職工總會主席李永富亦指，自上月起便傳出相關消息，因第3輪無薪假計劃將於6月底完結，工會4月初曾與管理層會面，資方僅反映目前情況不明朗，惟未有正面回應傳聞，工會仍正在核實。他指，同事只可「見步行步」，持觀望態度，認為國泰如打算裁員，應盡早與工會商量，「同事可以及時準備」。