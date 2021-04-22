30宗初步確診遍多區　歐家榮指不尋常　袁國勇視察華大基因化驗室

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-22 17:14

新冠肺炎疫情持續，今日（22日）新增14宗確診個案，當中2宗本地無源頭個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於疫情記者會指，有約30宗初步陽性個案，當中21宗本地個案遍布全港多區，個案沒有聚集性及沒有流行病學關連。他指，由於所有初步確診個案均來自華大基因化驗室，認為有不尋常，謹慎起見港大微生物學系講座教授袁國勇今午已到場視察。

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，有約30宗初步陽性個案，全部來自華大基因的化驗室，當中部份透過定期檢測發現。當中9宗來自尖沙嘴華美達酒店強制檢測，為於4月20日取樣本；21宗從社區檢測中心取得樣本，包括8宗於牛頭角、2宗於沙咀道、4宗為兆麟，7宗於友愛邨。

9個樣本於醫管局化驗呈陰性

他指，21宗本地個案遍布全港，亦居於不同大廈，包括屯門區、黃大仙、慈雲山等。歐家榮指，個案沒有聚集性，亦沒有流行病學關連，而CT值高，全部大於30。他指，當中有9宗個案於入院後於醫管局化驗樣本結果為陰性，但他們的樣本送到衞生防護中心化驗室檢驗結果則為陽性，而CT值高，暫時未能判斷是否假陽性。他指，因有不尋常情況，謹慎起見已請港大微生物學系講座教授袁國勇到華大基因化驗室視察。

他指，現時會將30宗初步陽性視作確診個案處理，包括安排確診者入院，及密切接觸者入住檢疫中心。若最後證實不是確診個案，會安排他們離開檢疫中心。

4月22日，衞生署衞生防護中心疫情記者會。（朱海祺攝）

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