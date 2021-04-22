變種病毒｜社區暫未找出相關個案　政府明發第7、14、21日強檢令

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-22 17:36

本港新冠肺炎疫情反彈，衞生防護中心今日（22日）公布新增14宗確診個案，當中2宗為本地源頭不明個案，傳染病處首席醫生歐家榮表示，雖然暫未找出南非變種病毒株N501Y的相關個案，將於明日（23日）向患者曾到訪的地方，再次發出強制檢測公告，規定於第7日、14日、21日接受強制檢測。換言之，到訪人士最快於於24及25日，須接受第2次強制檢測。下文將逐一列出強制檢測的大廈或餐廳名單。

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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，早前曾於社區發現兩宗個案（確診編號︰11643、11672），為南非變種病毒株N501Y，已向患者曾到訪的地方發出強制檢測公告，但暫未找出相關感染個案。但當局為謹慎起見，將在明日再次發出公告，規定曾到訪該批地方的市民，於第7日、14日、21日接受強制檢測。換言之，最快於24及25日，須接受第2次，即第7日的強制檢測。

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該批地點包括︰柯士甸道45-53號地庫惠康、尖沙咀海港城、中環中央廣場、4月9至17日入住尖沙咀華美達酒店、4月14日曾到中環5號碼頭、4月9日曾到彌敦道金冠大廈的渣打銀行、彌敦道82至84號匯豐銀行；4月14日曾到中環5號碼頭、曾坐渡輪到長洲、曾到訪長洲恆樂海鮮菜館。