研究指復必泰疫苗中和南非變種病毒株低7成　許樹昌：保護仍高

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-22 00:30

變種病毒肆虐全球，新冠疫苗的效用受到關注。最新研究顯示，德國藥廠BioNTech／輝瑞疫苗（即香港稱復必泰疫苗）在6款病毒株中，對南非的變種病毒株的抗體水平表現最低，較英國變種病毒株低71%。有專家認為，復必泰產生抗體水平的基數高，即使對南非變種病毒株表現下降，但仍然有相當高的保護能力。

帶有南非變種病毒株的患者在完成21日檢疫期後「過關」踏入社區，成為本港首宗社區個案，其女友也感染變種病毒，惹起新一波疫情及疫苗對病毒株效用的疑慮。輝瑞疫苗與發展部、BioNTech藥廠及德克薩斯大學醫學分部，共同在《新英倫醫學雜誌》發表研究，從15個注射復必泰疫苗的參與者，在他們打第二針後的第二或第四個星期，抽取合共20個血清樣本，再試驗6款病毒株。

BioNTech疫苗對6款病毒株的抗體水平表現。（文獻截圖）

中和英國變種病毒株仍有效

抗體水平最少要稀釋40倍才可以量度，研究顯示復必泰疫苗對被世界衞生組織列為值得關注的英國變種病毒株（B.1.1.7）稀釋至663倍，仍然有效抑制一半新冠病毒，是對6個病毒株中表現最強；其次為未有變種的USA-WA1/2020病毒株，達532倍；同樣被列為需要留意的巴西（P.1）病毒株及南非病毒株（B.1.351），則分別為437倍及194倍。

疫苗顧問專家委員會委員成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，雖然復必泰疫苗中和南非病毒株，較中和英國病毒株的表現低71%，而且在中和6隻病毒株中表現最差；不過其水平較可量度的40倍水平仍然高得多，疫苗屬非常有效。

梁子超表示南非變種病毒株在當地發現多宗二次感染個案，反映該病毒株可逃避自然免疫及疫苗的覆蓋範圍。（資料圖片）

呼吸系統科專科醫生梁子超對研究結果不感到意外，因為南非變種病毒株在當地發現多宗二次感染個案，反映該病毒株可逃避自然免疫及疫苗的覆蓋範圍，同樣認為該疫苗在稀釋多次後仍然有效抑制病毒，是「有意義」的保護。

梁子超補充，今次的研究屬實驗室數據，有參考作用，但始終都是模擬性質較重，最好有實際遭變種病毒肆虐地方的接種者數據。