變種病毒｜何栢良：新加坡有患者二次感染　雖然有抗體仍傳染家人

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-22 13:24

新冠肺炎變種病毒在全球肆虐，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良透露，印度近日有一名新冠康復者，疑二次感染到變種病毒，入境新加坡後傳染其家人。何栢良指出，新加坡當局檢測了他身上有抗體，便以為他無傳染力，忽略了他可能是二次感染的可能性，「走漏」病人，他呼籲香港政府也需小心這類患者，即使驗出輸入個案有抗體，也應留他們在醫院做多幾次檢測，檢視病毒量有無增加。

何栢良透露，印度近日有一名新冠康復者，疑二次感染到變種病毒，入境新加坡後傳染其家人。（資料圖片）

何栢良表示，一名43歲患者（新加坡個案編號#61536）在4月2日從印度飛抵新加坡，他持有3月31日檢測陰性的報告，抵埗時檢測呈弱陽性，病毒量低，送入醫院檢測，發現他有抗體，當地醫院認為他既有抗體，應該無傳染力，故准許他回家。

不過，他回家一周左右，一名家人咳嗽、喉痛，檢測後確診，43歲患者成為密切接觸者，再次接受檢測，結果他的病毒量較早前提升，而抗體水平亦大幅度飆升，另一名家人亦確診。

新加坡衞生部門分析後認為，這名43歲患者或在以前已感染了一次，因此身體有抗體，不過他近來再感染到變種病毒，因此能夠把變種病毒傳染到家人。

何栢良稱，新加坡近一、兩個月加強偵查，發現13宗二次感染個案，呼籲香港政府亦應加倍留意這類輸入個案，「唔好抗體陽性就放佢走」，而應留他們在醫院做多幾次檢測，檢視病毒量有無增加，以免他們在社區播毒。

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另一方面，何栢良指出，現時正接受癌症化療的人士未必適合接種新冠疫苗，並非擔心影響治療，反而是憂慮化療藥物會影響疫苗成效。他解釋，外國有研究指出，167名患有慢性淋巴白血病的人士，在接種兩針復必泰疫苗後，只有四成有抗體免疫反應，因此這類病人如正接受生物製劑治療，或不宜打針。他稱，香港同類病人完成接種兩針，再過兩、三周後可以抽血檢驗，了解自己有無抗體反應。

另外，他指孕婦未必適合接種新冠疫苗，但若胎兒已出生，餵哺母乳者亦可接種疫苗，外國數據指屬安全，亦對嬰兒有利。