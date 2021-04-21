變種病毒｜許樹昌籲市民接種疫苗　復必泰仍能中和南非變種病毒

社會新聞
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本港社區接連出現兩宗變種病毒個案，市民憂慮效苗效用大減。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，復必泰疫苗對英國變種病毒的保護率約為85%，即使對南非變種病毒的抗體水平下跌九成，但由於復必泰本身抗體量高，仍可中和南非變種病毒。他亦建議市民先接種第一代疫苗，若幾個月後本港和各地流行變種病毒，可再考慮接種第二代疫苗作補充劑。

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目稱，復必泰疫苗對英國變種病毒的保護率約為85%，該疫苗對南非變種病毒的抗體水平卻下跌九成。但他指出，由於復必泰疫苗對身體可產生的抗體量高，仍可中和南非變種病毒。

他強調疫苗有一定效用，亦認同復必泰保護力仍較科興優勝。他引述早前輝瑞／BioNTech研究指，有800名接種者在南非，其中9人接種了安慰劑，接種復必泰者未有人染疫。對於有市民打算等待新一代疫苗，他建議現時應先接種第一代疫苗，「唔值得去等。」他解釋，若幾個月後本港和各地流行變種病毒，可再接種一劑第二代疫苗作補充劑。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，科興及復必泰疫苗對變種病毒肯定有效，雖然面對南非、印度及菲律賓變種病毒時保護率減低，但並非無效，仍可避免重症及死亡。他鼓勵市民接種疫苗，若有高暴露風險人士可選擇復必泰疫苗。

▼三圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

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