科學館明起舉行機械人展覽　一睹世上最像真「仿生少女」機械人

機械人技術發展一日千里，外貌甚至與真人幾可亂真。香港科學館明日（13日）起舉行「機械人的五百年」展覽，透過展出逾百組獨特的機械人藏品，呈現500年來不同時期的社會環境，如何塑造各具特色的機械人。 展覽中可一睹科幻小說和電影中，各種機械人造型，如德國科幻電影《大都會》中的機械人複製品「瑪麗亞」；亦會展出目前世上其中一個最像真的人型機械人「Kodomoroid」。另外，觀眾亦可與來自世界各地先進的機械人進行互動。

香港科學館明日起舉行「機械人的五百年」展覽，展期至明年4月14日，當中設逾百組獨特的機械人藏品。展覽分為5個展區，關於不同主題和年代，包括來自16世紀意大利的具活動關節人體模型。展覽中介紹當時人類已從人體構造中得到啟發，發明可自動運作的機械裝置，並製作不同的機器應用於工業生產等。

展覽亦展示現代社會如何在不同層面運用機械人，如簡單的機械裝置逐漸演化成類人型機械人，既能夠靈活模仿人類的動作和表情，並懂得學習、反應、表演甚至思考。例如展覽中的英國表演機械人「RoboThespian」，能表演「棟篤笑」和主持婚禮。

在展覽中，觀眾可與來自世界各地先進的機械人進行互動，並認識科學家如何運用人工智能技術及精密的機械設計，塑造跟人類相似的機械人；更可一睹機械人在科幻小說和電影中的各種造型，包括1927年德國科幻電影《大都會》中的機械人複製品「瑪麗亞」。

為配合展覽主題，科學館同時在電訊廊增設本地機械人展覽「智能新力軍」。五組機械人在場示範燒焊工件、堆砌磚牆、營運無人商店和提供餐飲運送服務等。另外，科學館亦邀請跨媒體藝術家及電影視覺效果導演黃宏達，於11月28日在香港科學館演講廳，主持分享會，介紹首位人工智能藝術家「A.I. Gemini」如何創作水墨畫。

展覽由康樂及文化事務署主辦，與香港科學館籌劃，並由倫敦科學博物館提供，展覽在香港科學館特備展覽廳舉行。另外，因應新型肺炎最新情況，科學館每日實施特別安排及防疫措施，市民可參考其網頁安排。