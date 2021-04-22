撐警教師「正義姐」稱陳梓維「智障」　教育局發警告信涉專業失德

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-22 21:49

被稱為「正義姐」的特殊學校教師藍雪寶，因前年社交平台發表多項不恰當言論，包括發帖文形容當選區議員陳梓維「智障」，斥選民白痴，又以「曱甴」稱呼科大學生等。據了解，教育局近日向藍雪寶發出警告信，指其言論涉及專業失德。教育局回覆指，不評論個別個案，會按個案的性質和嚴重性，向有關教師發譴責信、警告信或勸喻信等，再犯者必會被嚴懲，包括被取消註冊。

藍雪寶去年5月曾接受官媒新華香港訪問。（新華香港截圖）

特殊學校教師、經常活躍於支持政府及警察活動的藍雪寶，2018年因在《城市論壇》與前眾志創黨成員周庭「舌戰」，被內地網民封為「正義姐」。

藍雪寶前年曾在社交平台分享油尖旺區議員陳梓維「智障高票當選」的圖片，又曾在帖文斥「選民白痴，高官低能。」她又在帖文分享片段，以簡體字稱「科大美心食堂，曱甴不但霸着，還讓別的同學吃飯。」

教育局：再犯會嚴懲包括取消教師資格

據了解，教育局近日向藍雪寶發出警告信，指她在社交平台多項言論涉及專業失德。教育局回覆指，不評論個別個案，並指當局十分重視教師的專業操，會按個案的性質和嚴重性，向有關教師發譴責信、警告信或勸喻信等，提醒教師必須秉持專業操守，再犯被嚴懲，包括被取消註冊。