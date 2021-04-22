新冠疫苗｜深圳啟動台胞接種工作　可透過「健康深圳」預約

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-22 17:02

深圳市自今日（4月22日）起，啟動在深台胞接種新冠疫苗工作。相關人士可憑有效證件，通過「健康深圳」微信公眾號進行預約接種。

上海自4月19日起為在滬台胞接種新冠疫苗。（新華社）

據深圳市衛健委和深圳市台辦消息，根據廣東省防控指揮部新冠疫苗接種工作部署，按照屬地管理、同等待遇原則，深圳市啟動在深台胞接種新冠疫苗工作。在深圳居住的年齡18周歲至59周歲，以及部分60周歲以上因特殊原因需接種、且身體基礎狀況較好的台胞，可自願免費接種疫苗，在適用人群費用承擔與深圳市居民執行一致要求和標準。

除了在深的台灣師生由學校按原大陸師生組織模式統一組織至所在轄區相應接種點接外，其餘在深台胞可至「在深外籍人士及港澳台同胞新冠病毒疫苗定點接種點」接種。據了解，深圳市共設置了8個「在深外籍人士及港澳台同胞新冠病毒疫苗定點接種點」。

在深台胞可憑有效台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證預約。（網上圖片）

在深台胞接種採取分類組織、網絡預約的方式進行。各定點接種點的電話預約僅適用於不具備網絡條件的情況下的預約。未經預約的，原則上不提供接種服務。其中持有效台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證的台胞，可透過微信「健康深圳」公眾號進行接種預約。而無台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證的胞，可向居住地區級台辦提出申請，填寫相關表格、提供相關信息，由區級台辦組織到指定接種單位進行統一接種或網上預約團體接種。

前往接種時，在校台灣師生須攜帶教師證或學生證；以台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證申請的台胞須攜帶該證件；無台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證的台胞，須攜帶台胞證。

「健康深圳」預約界面。（健康深圳微信公眾號）

（央視新聞）