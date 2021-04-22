新冠疫苗｜科興國藥也可「溝針」？　深圳衛健委：滅活疫苗可混打

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-22 20:53

深圳市政府新聞辦周四（22日）舉行「五一」疫情防控專場發布會，深圳市衛健委副主任常巨平表示，現階段建議優先用同一類型、同一廠家的疫苗打完2針，若找不到相同廠家的疫苗苗打第2針，也可以用相同類型、不同廠家的疫苗完成第2針接種。

目前內地接種的新冠疫苗主要由2個廠家提供，一個是國藥集團中國生物北京生物製品研究所，另一個是北京科興中維生物技術有限公司。

據悉，深圳自3月份推行全民接種以來，很多市民第1針接種了國藥疫苗，但目前國藥疫苗供應量有限，很多接種點只有科興疫苗，因此不少想打第2針的市民都關心國藥和科興疫苗能否「混打」。

深圳市衛健委副主任常巨平表示，用相同類型、不同廠家的疫苗完成第2針接種亦可。（深圳衛健委微信公眾號）

深圳市衛健委副主任常巨平就此回應稱，現階段建議優先用同一類型、同一廠家的疫苗打完2針。如果遇到特殊情況，比如疫苗供應不上，或者去了外地出差，找不到相同廠家的苗打第2針，這時也可以用相同類型、不同廠家的疫苗完成第2針接種。換言之，第1針打北京生物、第2針打北京科興沒有問題，因為兩款疫苗都是同一類型的新冠病毒滅活疫苗。

深圳衛健委指出，如果不想「混打」也可以繼續等國藥疫苗供貨。國家衛健委3月29日發布的《新冠病毒疫苗接種技術指南（第一版）》亦顯示，現階段建議用同一個疫苗產品完成接種。如遇疫苗無法繼續供應、受種者異地接種等特殊情況，無法用同一個疫苗產品完成接種時，可採用相同種類的其他生產企業的疫苗產品完成接種。

此外，上述接種指南還建議，新冠病毒滅活疫苗兩劑之間的接種間隔≥3周（21天），第2劑應在8周（56天）內盡早完成。

深圳衛健委表示，官方只是建議在56天內，不是強制規定。此外，根據目前的循證證據分析，推遲接種一般不會影響預防效果，即使第2針間隔超過了56天，也不用「從頭來過」，盡快把第2針補上即可。