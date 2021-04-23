被指未妥當簽署宣誓遭停職　環保署公務員遭停職禁入辦公室

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-23 11:26

任職公務員逾30年的胡先生於4月12日收到環保署信件，指他未有在限期前妥當地簽署及交回公務員宣誓聲明，因此即日將他停職。胡先生稱在4月20日被副署長口頭通知不再允許他進入辦公室，他自此無法進入辦公室，取回自己的藥品及家門鑰匙，流連街頭2日。他稱，限期前已提交簽署的宣誓聲明，不過曾附上4至5份的備忘錄，表達自己的疑問，包括簽聲明是否屬於更改合約；其後至少2次加簽及提交，並無任合何附加內容。 香港01已向環保署、公務員事務局查詢，正等待回覆。

任職公務員逾30年的胡先生於4月12日收到環保署信件，指他未有在限期前妥當地簽署及交回公務員宣誓聲明，即日將他停職。他於4月20日後無法進入辦公室取回藥品及家門鑰匙。（袁澍攝）

今日（23日）胡先生在職工盟幹事陪同下，前往位於灣仔合和中心的辦公室領取私人物品，並希望得到部門關於停職的解釋。他們於上午9時30分左右希望進入辦公室，惟辦公室內人員指「上司緊嚟」、「等埋新聞處同事過嚟」，直至上午10時30分，都一直未獲開門進入。

胡先生表示自己自4月20日起無法進入辦公室，一直在灣仔辦公樓附近露宿，因為沒有家門鑰匙，獨居的他一直無法回家沖涼換衫。他說感到淒涼，未想到奉職30年的公務員會受到如此對待。他強調，自己已經簽署了聲明，「好似啲新抱奉茶後，被人潑到成身茶水。」

職工盟陪同胡先生前來辦公室領取私人物品，但幾次㩒鐘都未獲開門，要他「耐心等候」。（袁澍攝）

環保署首席環境保護主任稱曾給予一日時間收拾物品

環保署首席環境保護主任李瑞安10時40分左右出來回應傳媒，指4月12日已經給予胡先生一日時間執拾個人物品，無奈物品太多，故而其後安排同事將未整理好的物品送去胡先生家中，但遭到拒絕。



至於是否收到胡先生聲明，他也表示聲明由部門送去公務員事務局，具體要等公務員事務局回應。

提交的宣誓聲明曾加插疑問 包括是否等於改合約

胡先生指，限期前已提交簽署的宣誓聲明，不過曾附上4至5份的備忘錄，表達自己的疑問，包括簽聲明是否屬於更改合約，需要僱員及政府兩方面同意等。但在其後2次加簽及提交時並無再附加內容。

被當局指未有收到妥為簽署的聲明當日，胡先生說自己就當局的決定提出疑問，但部門負責人並未能作出解答，只表示會代為向公務員事務局查詢，惟胡先生至今仍然未收到任何回覆。他指，李瑞安所言不盡不實，他4月12日未有收到任何指示，且在4月20日前都自由出入辦公室。他表示部門表示將個人物品送回他家的決定，他曾以短信方式表示抗議。

環保署首席環境保護主任李瑞安於早上10時40分回應傳媒，對於是否收到胡先生聲明，他表示聲明由部門送去公務員事務局，具體要等公務員事務局回應。（袁澍攝）

胡先生表示，環保署高層於4月20日高調巡視胡先生的辦公室，並作出禁止胡先生進入辦公室的指示，更命令其上司於4月23日清除胡先生擺放於辦公室的個人物品送回其住所，否則將送往堆填區。被禁進入辦公室後，胡先生無法取回在内的藥物及住所門匙要求入内取回不果，令其有家歸不得，已連續數晚露宿街頭。胡先生指自己高血壓，需取回辦公室內的藥品。

胡先生指出自己擔任公務員超過30年，除了履行職務，亦會參與工會工作，為同事謀求權益。疫情期間，曾就個人防護裝備安排失當表達意見，亦多次就公務員宣誓引發同事的關注及疑問，去信政府尋求解釋和說明。

職工盟幹事曾紀南（右）指，政府當局未有給予胡先生合理的辯解機會，背後可能涉及打壓胡先生的動機。（袁澍攝）

職工盟總幹事曾紀南指，政府一般會游說那些在限期前未有妥為簽署聲明的公務員簽署聲明，因此未有簽署聲明的人數，由當局公布200人，減至4月中旬公布的129人。曾質疑，部門未收到胡先生簽署的聲明，又或認為簽名有問題，可以指出並要求再簽署及交回。曾指出，政府當局未有給予胡先生合理的辯解機會，背後可能涉及打壓胡先生的動機，意圖清除被部門視為異見份子的職員。