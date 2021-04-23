地盤工涉恐嚇強姦分居妻　施暴前迫妻改FB帖文為：我已原諒了他

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-23 14:09

地盤工涉恐嚇及強姦分居妻案，今（23日）在高等法院續審，女事主繼續作供，並講述被姦的經過。她稱當日送幼子上學後返家，她更衣時被告突闖入住所，並綁起她的右手在床頭上，又持利刀稱要與她同歸於盡，並要她在Facebook刪去寫有「單身快樂」的帖文，改發「我已經原諒了他」，然後把她強姦。X稱被強姦時，利刀仍放在附近，她擔心人身安全，所以啞忍，強姦過程持續5分鐘。

35歲被告被控刑事恐嚇和強姦兩罪。控罪指，被告於2019年3月15日，在屯門某單位威脅女事主X會使她的人身遭受損害，意圖使X受驚。他亦被控於同年4月9日，在同一單位強姦X。

拿刀問想插喉嚨先定肚先

女事主X今日繼續作供，她稱事發當日送兒子上學後返回家中，正在房間更衣之際，被告突然出現，並推她到床上，再用索帶綁著她右手，再持刀指著她的喉嚨，稱要與她同歸於盡，又說：「你想插喉嚨定插肚先。」X形容，被告當時凶神惡煞，而她則「驚到震哂」。

X心想今次實死無生

X續指，當時她想著要安撫被告，令對方不要殺她，又想到自己「實死無生」。被告及後要求X刪去在Facebook寫有「單身快樂」的帖文，由於被告持刀威脅，於是她照做。被告接著叫X改發佈另一帖文，並要她在帖文寫到「我已經原諒佢，會一生一世，生多個小朋友」，X亦照做。

因擔心人身安全啞忍

不過，被告卻突然脫下X內褲，亦脫下自己的褲子，X曾叫被告「唔好咁」，但被告最終強姦了她，整個持續5分鐘，被告未有使用避孕套，亦在X體內射精。X稱當時被告附近仍有刀，她因擔心人身安全，所以啞忍，但她並不同意性交。

保安曾說屋企嘅事唔好搞咁大

X沖身後，由於仍感到害怕，不想留在屋內，於是向被告提議一同吃早餐。她與被告走到大廈地下時，她趁機向保安透露被強姦，保安一度向她稱：「屋企嘅事唔好搞咁大。」但仍幫她叫被告離開。X最終報警求助。

聆訊午續。

案件編號：HCCC3/2020

事發經過。(詳看下圖)