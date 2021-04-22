地盤工與妻鬧離婚潛回單位　涉索帶綁妻後強姦　被捕稱以為佢同意

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-22 16:26

地盤工人與妻常吵架終鬧離婚，惟工人搬走後卻保留家中鎖匙，並涉嫌趁妻子送兒子上校車時返回家中，待妻回來後用索帶把妻綁起並持刀強姦。妻子事後提議一同外出吃早餐，惟下樓後見保安員即投訴並報警。丈夫同日在大廈內被捕，警誡下稱：「我以為佢同意。」地盤工否認強姦及恐嚇等罪，案件今(22日)在高等法院開審。

被告年約30多歲，被控刑事恐嚇和強姦兩罪。控罪指，被告於2019年3月15日，在屯門某單位威脅X會使她的人身遭受損害，意圖使X受驚。他亦被控於同年4月9日，在同一單位強姦X。

曾返單位以剪刀恐嚇妻

控方讀出開案陳詞指，被告和事主X結婚多年，並育有兩名兒子。隨著兩名兒子長大，兩夫婦爭拗日多，於2019年鬧離婚，被告搬離住所，但被告於同年3月15日返回單位，並持剪刀恐嚇X。

短訊斥妻畀綠帽我戴

被告又一直管有家門的鎖匙，更不時返回單位。X後來正式申請離婚，並和被告透過WhatsApp通訊時，討論離婚、照顧兒子和金錢等問題，卻經常爭吵收場，如他曾在短訊中向X稱：「你咁鍾意畀綠帽我帶」，被告亦曾想挽救婚姻。

持刀強姦被索帶綁起的X

於2019年4月9日早上，X陪同幼子上校車後返回單位。被告趁機返回單位，並在X回家更衣時突然出現，並用索帶把X的手綁在牀頭，然後持刀強姦X。

X被強姦後，因擔心被告有進一步行動，遂提議一同外出食早餐。惟兩人到大廈地下，X見到保安員即透露遭被告侵犯，被告聽罷立即乘電樓返回住所樓層。

被捕後稱以為佢同意

警方接報後到場，被告在大廈保安室被捕，他在警誡下稱：「我以為佢同意。」他在錄影會面補充，因聽到X向保安提及索帶，他聽到後遂返回單位把索帶扔棄。

案件編號：HCCC3/2020