海關助理貿易管制主任月薪2.4萬　1萬人報名　錄取率不足1%

香港海關貿易管制處轄下助理貿易管制主任招聘今年收到超過1萬份申請，職位空缺僅有60至70個，錄取率不足1%。助理貿易管制主任起薪點為每月24,070元，有良好晉升機會，申請者需通過筆試、基本法測試及遴選面試，並完成助理貿易管制主任基本訓練課程，才有機會被錄取。

現職助理貿易管制主任曾湧豪分享疫情初期工作經歷，為市面上防疫用品質量把關，雖有時工作不被市民理解，曾湧豪稱自己為守護市民健康而滿足。

助理貿易管制主任起薪2.4萬 須具備優秀獨立處理問題等能力

香港海關貿易管制處轄下助理貿易管制主任招聘現已進入遴選階段，起薪點為每月24,070元，負責打擊虛假貨品、不良營商手法及不安全消費品、監管金錢服務經營者、執行禁運物品進出口管制，以及執行產地來源證管制制度等。

申請人入職條件分為兩類，包括於中學文憑考試/中學會考五科考獲第2級/E級同等或以上成績或具同等學歷，以及三年從事商業、工業、會計或政府工作經驗；或取得香港任何一所大專頒發的文憑或高級證書或同等學歷，以及一年從事商業、工業、會計或政府工作經驗。

此外，申請人亦需符合語文能力要求，操流利粵語及英語。申請人需通過一份語文能力筆試、基本法測試及遴選面試，獲錄用者需再通過助理貿易管制主任基本訓練課程。課程已獲認可為資歷架構第五級資歷，相當於本地學士學位同等級別。

香港海關貿易管制處轄下助理貿易管制主任招聘今年收到超過1萬份申請，職位空缺僅有60至70個，錄取率不足1%。（黃穎津攝）

過往大部分申請者未能通過筆試

貿易報關及制度科首席貿易管制主任歐行莊稱，今年收到超過1萬份申請，根據往年招聘經驗，通過筆試的申請人只有400至500人，通過面試成功獲聘者僅有 60至70人，錄取率不足1%。

歐行莊表示，會注意投考者獨立處理問題、應變、溝通技巧等能力，考慮其對執法工作的熱誠及維護社會公義的決心。她強調競爭相當激烈，呼籲投考人士必須要做充足的準備，充份了解工作性質，才有機會被錄取。

「守護者行動」查防疫用品質量 工作人員被辱罵感委屈

現職助理貿易管制主任曾湧豪分享工作經歷，他曾於貿易管制處商品說明調查科工作三年，後於今年9月調派到消費者保障科。曾湧豪憶述在疫情初期，他曾參與「守護者行動」，工作內容包括巡查全港各地防疫用品零售點，檢測口罩及消毒液質量，以避免安全隱患，保障市民健康。

曾湧豪說，疫情初期正值農曆新年期間，加上疫情嚴峻，家人對他的工作亦相當擔心。加上當時防疫用品短缺，曾湧豪需時刻留意網上出售防疫用品消息，趕到門市排隊購買貨品以作檢測。他稱曾排隊3小時，更時常排隊後卻被告之防疫用品已售罄，無功而返。

▼感染風險通知流動應用程式▼

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曾湧豪說，在取走大批問題防疫用品時，有時市民不理解他們工作，甚至會以粗言穢語辱罵他們。他直言「有啲委屈」，但亦秉持專業態度與市民解釋。曾湧豪亦感受到，他們的日常工作與普通市民息息相關，而保障小市民利益，打擊虛假貨品亦令他感到滿足。

另一現職助理貿易管制主任郭蔚澄稱，這份工作相當具有挑戰性，執行工作時，自身亦帶有一種正義感，對維護社會公義感到滿足。