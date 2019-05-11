【九龍皇帝】好友揭曾灶財街頭疾書因由　瘋癲文字藏給家人的情書

記者自小在觀塘長大，記得小時候乘車，由彩虹邨到觀塘市中心再上秀茂坪，沿途的電箱、燈柱、牆壁、橋墩都寫滿方方正正的中文字，大小平均，整齊卻不死板。小時候「不識貨」，不知道這是「九龍皇帝」曾灶財的「墨寶」，但亦因此，印象中的香港街道，是有一堆黑色方正字體的。 到了今天，「九龍皇帝」的墨寶已經所剩無幾。灣仔登山纜車旁橋底的曾灶財墨寶原被油漆遮蓋，近日因油漆剝落而重見天日。藝評人劉健威希望政府保護墨寶，直言曾灶財的塗鴉，已經成為香港的其中一個象徵。但原來這些跳脫、方正的字體背後，隱藏了「落難皇帝」曾灶財蒼涼的故事，他的文字，「是一種政治宣言，也是給家人的情書。」 攝影：陳浩然、黃桂桂

劉健威是曾灶財生前的摯友，每當曾灶財有新作品時定必首先通知他。

「皇帝」的摯友

「劉生，我喺邊度寫咗嘢啊！」劉健威說，曾灶財每次在街頭完成一次塗鴉，都會打電話告訴他，於是他便馬上拿起照相機，趕到現場為他的墨寶拍照。1992年，劉威健被充斥街頭的黑色方正文字吸引了，「很跳脫，這種感覺很難在成年人的作品中找到，但又不像小朋友，因他能夠完美運用不同的空間。」在朋友的介紹下，他認識了曾灶財，更成為「九龍皇帝」身邊的紅人，深得他的信任。

在劉健威眼中，這位看似瘋瘋癲癲的「九龍皇帝」，實則是個善良、替人設想的人，不煙不酒的好人。

瘋癲背後 「他替人設想，不煙不酒」

在很多人心目中，曾灶財大抵是一個瘋瘋癲癲的老伯，一見到電箱便胡亂寫字。但與他交情甚厚的劉健威則說，「他是一個善良、替人設想的人，不煙不酒。」唯一容易觸動他神經的，就是寫字。「你給他一支筆，他便會開始寫字，一寫就很投入，停不了，甚至警察去阻止他，也會被他用粗口罵。」可是，到底這個瘋癲老伯為甚麼要在街頭寫字？背後原來是一個蒼涼的故事。

曾灶財寫字時十分專注投入，連警察也無法阻止他揮毫。（Google Arts & Culture - 網上圖片）

以文字宣示主權

曾灶財身世堪苛，曾做過不同職業，年輕時在垃圾站當清潔工，一次意外被一個大垃圾桶壓到左腳，從此便需依賴拐扙。據說在他30多歲時，回鄉整理祖先遺物時，發現了一本族譜，內容記述在香港割讓給英國前，九龍曾是御賜封地，而他就是這片領土的繼承人。惟昔日的「皇族繼承人」今天淪為清潔工人，他於是憤然在街上的電箱、燈柱、橋墩寫下他的名字、帝號，宣示主權。

昔日的「皇族繼承人」今天淪為清潔工人，他於是憤然在街上的電箱、燈柱、橋墩寫下他的名字、帝號，宣示主權。（Google Arts & Culture - 網上圖片）

家人恥與為伍：死咗喇！

然而由於曾灶財的精神問題，受到鄰居的歧視，為家人帶來沉重的壓力，令他們以曾灶財為恥，慢慢疏離他。劉健威憶述，他第一次去曾灶財位於翠屏邨的單位，按下門鈴，一位男士開門，劉問：「曾灶財在嗎？」男士大喝：「死咗喇！」然後嘭一聲關上大門，應門者正是曾灶財的長子。「後來曾灶財告訴我，他當天回家被長子踢了兩腳。大概他覺得自己的生活被干預吧。」後來他的家人更搬出去不再與他同住。曾灶財便孤身一人住在翠屏邨，老婆一星期看他一次，但從不入屋。

由於曾灶財的精神問題，讓他飽受鄰居的歧視，同時亦為家人帶來沉重的壓力。家人以曾灶財為恥，慢慢疏離他。（Google Arts & Culture - 網上圖片）

「是政治宣言，也是給家人的情書」

失去了家人的曾灶財，便每天流連街頭，見到電箱、燈柱、牆壁、橋墩，只要有空隙，便用他那沾滿墨汁的毛筆大灑揮豪，用一個個四四方方的字把空間填滿。「他的文字看似不合邏輯，不通順，他試過責備英女皇，亦試過寫初戀女朋友的名字，但細看之下，會看到他通常都是寫自己及家人的名字、地址，這其實是一種感情的表達，是一種政治宣言，也是給家人的情書。」

「他只讀過兩年書，會寫的文字相當有限，但他將自己想得又得不到的東西——對家人的感情——化成文字，表達他對家人的愛及思念，所以說這些塗鴉其實是寫給家人的情書。」劉健威說。這些情書主要出現在九龍城、彩虹、觀塘及秀茂坪一帶，「他以前在九龍城工作，又居於觀塘，所以這裡便成為了他的地頭。」

這些密密麻麻、內容又看似不合邏輯，不通順的文字，背後其實暗藏他對親情的渴求，以及他對家人的愛。（Google Arts & Culture - 網上圖片）

一代「皇帝」於2007年駕崩

由五十年代至千禧年間，曾灶財所到之處，皆遺下堆黑色方正中文字，直至2005年，這些墨跡終於不再增加。「2005年的農曆新年，曾灶財在家拜神時，不小心燃起火種，由於行動不便，他幾乎被燒死。」火裡逃生後，劉健威便為他找了一間安老院，曾灶財住進安老院後，沒有了電箱、牆壁，便在紙張上「御筆親書」。兩年後，一代「九龍皇帝」於安老院中「駕崩」。

曾遇車禍 國王上身

劉健威說，他曾多次問曾灶祥為甚麼要上街寫字，曾灶財每次都「咕嚕咕嚕」說不清楚。直至他去世後，劉健威在與曾灶財的幼子交談時，才總算解開了一半的謎底。他的幼子說，曾灶財30多歲時，曾在砰石邨的三山國王廟前發生車禍，進了醫院，醒來後便拿着筆不斷寫字，「他說他是皇帝未必錯，從迷信角度看，可能他是國王上身也不一定。」

劉健威認為應該好好保護這些墨寶，「曾灶財的文字已經香港文化的一部分，是心香港的象徵之一。」

國王的墨寶成香港文化

大概由於這個緣故，坪石邨附近有不少「國王的墨寶」，其中三山國王廟旁燈柱的墨寶，便成了其中一個受「官方保護」的遺跡，另一處則在尖沙咀天星碼頭。今天，曾灶財的墨寶已是絕無僅有，全港只剩下數處遺址。劉健威認為應該好好保護這些墨寶，「曾灶財的文字已經香港文化的一部分，是香港的象徵之一。」