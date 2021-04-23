大專教師認擾亂秩序　稱想表達對社會不滿　官指不處理政治爭拗

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-23 17:46

去年5月有市民發起港島遊行反對國安法及國歌法，一名男子從行人道走出馬路，高舉「五一」手勢及叫「五大訴求」和「光復香港」等口號被捕。他今(23日)在東區法院承認在公眾地方擾亂秩序。被告求情時透露在大專院校教哲學，也曾在內地大學任教，自己傾向理想主義，犯案只為社會不公發聲。主任裁判官羅德泉指法庭不是處理政治爭拗的地方，把被告還柙索取報告，並押後至5月7日判刑。

被告郭偉文（50歲）被控於去年5月27日在軒尼詩道作出喧嘩或擾亂秩序行為，意圖激使他人破壞社會安寧。

警方曾警告被告不要煽動群眾

案情指，當天過萬人的反國安法及國歌法遊行是未經批准的，有非法示威爆發，軒尼詩道有人聚集。警方在崇光百貨外設防線，被告於下午約2時由怡和街的行人路行出馬路，當時交通已受阻塞。他舉起右手五指和左手食指，叫「五大訴求」和「光復香港」口號，期間有人和應「缺一不可」。警方警告他不要煽動群眾，被告拒絕離開被捕。

為表達對制度社會和政治不滿而犯案

被告沒有律師代表，他親自求情時稱他奉公守法，支持和尊重法治，熱心社會公益，曾捐血30多次。他呈上的求情信提到他想表達對制度、社會和政治等不滿，希望彰顯公義。但羅官指，法庭不是處理政治爭拗的地方，政見似乎不是量刑考慮因素。

曾於內地大學任教7年

被告指，他於本港修讀碩士和博士，在大專院校教授批判思考和科學哲學，2010至2017年間於內地大學任教7年。他稱自己傾向理想主義，是次犯案是想為社會不公義發聲。羅官將案件押後至5月7日判刑，以待索取背景報告，期間被告須要還柙。

官拒充公口罩護目鏡等證物

控方申請將所有證物充公，羅官質疑當中的頭盔、護目鏡和口罩如何協助犯案，更稱不戴口罩會被處罰，故向被告發還所有證物。

案件編號：ESCC2481/2020