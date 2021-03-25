機場衝突｜兩男叫囂及向警擲物　被裁非法集結罪成

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-25 17:56

前年8月13日機場示威活動中，一名警員遭圍毆時一度拔槍，兩名年輕男子被控非法集結罪。法官今日（25日）裁決指，比對犯案者與被告的容貌、衣著後，認為本案被告分別曾在現場拍打警車、向警車擲樽狀物體，為向警方發洩不滿，屬擾亂秩序的行為，裁定二人非法集結罪成。二人下周三將與同案承認暴動罪的兩人一同判刑。

兩名男被告：高穎康（25歲，廚師）及麥幸雄（24歲，清潔工）否認於2019年8月13日至14日，在香港國際機場1號客運大樓第8層離境大堂外的暢航路，參與非法集結。

兩被告曾在現場高舉標語及叫囂

法官郭啟安透過對比犯案者與案中兩被告的容貌、衣著，認為兩被告正是涉案片段的犯案者，高曾舉標語、叫囂示威、拍打警車車身、及與示威者搬鐵馬阻礙警車；麥則用樽狀物體擲警車。

認為兩被告在現場製造混亂

郭官認為，高與其他示威者都是非常厭惡警察，他們出於共同目的，一心旨在現場製造混亂、阻塞交通，不讓警車甚至是救護車通過離開機場，拍打警車為宣洩對警察的不滿；而麥與其他示威者向警車擲物，亦是為宣洩對警方不滿，並屬於挑釁警方的行為。

最終裁定，二人行為肯定是擾亂秩序的行為，當中個別或全部都不乏帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性，亦會激使其他示威者進一步破壞社會安寧，裁定二人罪成。

案件編號：DCCC 814/2019、27、28/2020