中年男及六旬婦周四同日倒斃家中　死亡前接種復必泰疫苗

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-23 22:03

衞生署今晚（23日）公布一男一女昨日（22日，周四）在家猝死，分別在離世前4日及10日接種復必泰疫苗。其中43歲男死者患有高血脂症及肥胖，在家中心臟驟停，送院經搶救後當晚證實不治；66歲婦人被發現在床上不省人事，救護員到場後證實死亡。衞生署表示，暫時未有臨床證據顯示其死因由疫苗引起，會將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

復必泰重推個多月以來，每日有不少人到各接種中心打疫苗。（資料圖片/余俊亮攝）

衞生署晚上公布，截至今日下午4時的過去24小時，接獲醫管局呈報一宗死亡個案，懷疑涉及接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件。

死亡中年漢患高血脂症及肥胖

根據醫管局資料，死者是一名43歲男子，本身患有高血脂症及肥胖，他於4月18日在荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種一劑復必泰新冠疫苗，打針後後逗留在中心觀察，期間並沒有不適紀錄。

事隔四日，該男子昨日（22日）在家中心臟驟停，抵達仁濟醫院急症室時已無生命跡象，搶救無效在同日晚上離世。衞生署表示，暫時未有臨床證據顯示其死因由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報有關個案。

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六旬婦倒斃家中

另外，衞生署接獲一宗死因裁判官個案，涉及一名66歲女子。她於4月12日在西灣河體育館社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗。事隔十日後，她於昨日（22日）早上被發現在床上不省人事，救護員到場後證實死亡，遺體已移送公眾殮房。衞生署指，兩宗個案會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

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+ 8 + 8 + 8

由2月底至今，連同這兩宗，累計有4人死亡前曾接種復必泰疫苗，另有17人死前曾打科興疫苗。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已評定之前的死亡個案，與疫苗無直接關連。