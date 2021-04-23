新冠疫苗│調查指兩成人憂拒接種會遭停工　工聯會促政府調整政策

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-23 17:07

政府在月中公布抗疫新路向，重點是推出「疫苗氣泡」，透過政策誘因鼓勵多個行業加快接種疫苗，以重啟經濟。工聯會屬下飲食業職工總會、酒店及餐飲從業員協會早前做問卷調查，發現有兩成人認為自己若因為身體不適合或不願意打針，會被要求停工或者放無薪假。 工會指出，業界不少人因為身體狀況不宜打針，今日（23日）工會召開記者會，希望食物及衛生局能夠考慮業界實際情況，作出相應調整。

工會指出業界不少人因為身體狀況不宜打針，今日（23日）工會召開記者會，希望食物及衛生局能夠考慮業界實際情況，作出相應調整。（袁澍攝）

兩成人認為若因身體不適合或不願意打針會被要求停工



工聯會屬下飲食職業總工會早前進行調查，共收集475份有效問卷，發現37.1%受訪者早前已經接種疫苗，當中有10.8%的人公司曾要求他們打針；另外業界有62.9%未曾接種，當中23.7%指公司即將要求他們打針。在62.9%未打針的人士當中，有兩成人認為若因身體不適合或不願意打針，會被要求停工或者放無薪假。

「疫苗氣泡」措施不切合飲食業實際運作 容易弄巧成拙

工會表示，員工不同的身體狀況，或者對疫苗產生不同程度的反應，工會引述平等機會委員會早前就爭議發表聲明，若僱主要求所有員工必須接種新冠疫苗，或會對一些不適合接種的人士構成歧視，如孕婦或長期病患。工會亦認為政府公布的「疫苗氣泡」措施不切合飲食業的實際運作，容易弄巧成拙，難以釐清員工的權責。

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立法會議員陸頌雄（右一）提出四項建議，希望可以彈性處理「疫苗氣泡」問題。（袁澍攝）

建議建立申報豁免機制

立法會議員陸頌雄就情況提出四項建議，包括建立申報豁免機制，員工若經醫生評估，認為身體不適宜接種的可容許在提交證明後豁免接種，員工則以定期測試保障員工和食客安全。另外，食物及衛生局應該容許對「特定人士」做彈性安排，如長者及16歲以下人士。另外，工聯會認為「智方便」可以與「安心出行」合併，減少企業行政成本和員工工作量。最後，工會認為食物及衛生局應該倡議企業向員工提供誘因，鼓勵接種疫苗，如接種疫苗的員工可獲得有薪假期。

政府要求推出「疫苗氣泡」，其中最重要的措施，是食肆員工若接種第一劑，而所有顧客亦必須使用「安心出行」，政府就會放寬對該食肆的營業限制，包括每桌人數可以由四人提升至六人，堂食時間亦可以由現時晚上十時延長至午夜十二時。陸頌雄表示，希望局方可以在政策上顧及飲食和酒店業的實際運作並採納建議，為僱主及員工提供彈性化的經營空間及工作環境。