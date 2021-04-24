10人周四打疫苗送院　中年男舌頭腫脹　降預約年齡首日倍增至3萬

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-24 00:50

政府周五晚（23日）公布新冠肺炎疫苗接種情況，周四共有10宗打針後不適送院個案，年齡介乎27至73歲，其中4人已經出院，4人留院觀察，2人未經診症自行離開醫院。其中，一名中年男子打科興第一劑後舌頭腫脹，經治療後已出院。 另外，16歲至29歲人士周五起可於網上預約打針，截至昨晚8時的24小時，共有31,300人在網上預約接種疫苗，未知當中有多少人是新合資格市民，比前日升逾一倍，當中八成預約接種復必泰。

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周四10宗打針後不適送院個案，其中三人打復必泰，七人打科興。有四人留院觀察，情況穩定。其中一位33歲男子在中文大學醫院社區疫苗接種中心打復必泰第一劑後，腦癇發作，送往威爾斯親王醫院；另一位34歲女子，在香港中央圖書館打科興第二劑後，左邊身體出現麻痺、出現嘔吐情況及頭痛，送往律敦治醫院。

其餘四人已經出院，兩人未經診症自行離開醫院。其中有一位59歲男子打科興第一劑後，舌頭腫脹，送往將軍澳醫院 ，經治療後已出院。

▼4.23海怡半島第10座居民封區檢測▼

累計80.7萬已接種至少一劑

疫苗數據方面，至今有約80.7萬人接種第一劑疫苗，包括約39.7萬人打科興（49.2%），40.9萬人打復必泰（50.8%）；約41.6萬人已接種第二劑疫苗，包括約26.7萬人打科興（64.1%），近15萬人打復必泰（35.9%）。

截至周五晚8時的24小時內，約有26,100人接種疫苗，包括約有12,900人打科興，13,200人打復必泰。

另外，16歲至29歲人士周五起可於網上預約打針，截至周五晚8時的24小時內，約31,300人在網上預約接種疫苗，比前一日14,600人預約增逾一倍。當中，約6 ,100名市民預約打科興，約25,200人預約打復必泰。