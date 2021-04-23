新冠疫苗｜7宗打針後疑面癱判定與疫苗無關　1宗嚴重過敏反應成立

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-23 23:52

根據衞生署最新一份《香港新冠疫苗的安全監察》報告，截至本月18日，署方共接獲37宗打針後懷疑貝爾面癱的報告。經審視個案臨床數據後，其中7宗被判斷為不屬於貝爾面癱；其餘30宗個案中，有22宗曾打科興，8宗打復必泰，未有定論。

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37宗打針後疑出現貝爾面癱

疫苗接種計劃自2月底開始後，截至本月18日，衞生署共接獲37宗打針後懷疑貝爾面癱的報告。經審視個案臨床數據後，其中7宗被判斷為不屬於貝爾面癱；其餘30宗個案中，涉及20男10女，年齡介乎26至86歲，有22宗曾打科興，8宗打復必泰。打科興出現面癱個案數佔整體種劑量的0.0037%；打復必泰的相關佔比則是0.0016%。

針對接種新冠疫苗和貝爾面癱之間的關聯，報告指，港大開始一項研究作進一步分析。如果發現並確定有信號，即兩者之間存在關聯， 便會將評估結果及建議規管措施轉交給顧問專家委員會跟進 。

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3宗嚴重過敏反應與接種疫苗無關

今年4月5日至4月18日期間，衞生署接獲4宗在接種疫苗後懷疑「速發嚴重過敏反應」或「類速發嚴重過敏反應」的報告。署方指，其中一宗個案經審視後只屬於普通過敏反應，另外兩宗則由於發病時間長，相信與接種疫苗無關。

最後一宗涉及一名40歲女子的「類速發嚴重過敏反應」。她於接受第二劑復必泰後約30分鐘，出現皮疹和呼吸急促，治療後症狀減輕。

根據復必泰疫苗的產品資料，速發嚴重過敏反應是臨床測試中的不良反應之一。曾經在接種疫苗後出現嚴重過敏反應的人士，除非由免疫及過敏專科醫生建議，否則不應接種新冠疫苗。

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3宗死亡個案判定與打針無關

就打針後出現死亡個案，截至4月18日有19宗，扣除接種歷史超過14日的8宗個案，在11宗死亡報告中，涉及9男2女，年齡介乎55歲至80歲，當中9人打科興，2人打復必泰。

專家委員會已總結有3宗死亡個案，與接種疫苗沒有因果關係；至於另外8宗個案，委員會則初步認為他們的死亡與疫苗接種沒有因果關係，亦無證據顯示有關，但仍需研究全面解劏報告後才能斷定。