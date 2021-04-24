封區強檢｜海怡第10座解封住户准離開　小童到朋友家聚會被困過夜

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-24 10:40

新冠肺炎疫情持續，政府周五（23日）晚上突襲圍封海怡半島第10座。截至凌晨2時，約950人完成檢測零確診。大廈於早上7時半解封，有居民陸續離開，包括有應考文憑試的學生，在解封後即趕往試場應考。 有居民表示昨晚檢測流程暢順，需時約半小時；惟有人則表示，要排隊輪候檢測，加上擔心結果，徹夜難眠。服務該區的南區區議員俞竣晞稱，昨晚約收到2宗有關應考文憑試的查詢；亦有小朋友昨晚原本在朋友家中聚會，但突然封區未能離開，最終要家長到場陪伴，在朋友家中被困過夜。

於早上7時半，現場仍有10多户未檢測，仍有居民陸續下樓檢測。有應考中學文憑試的考生於約7時半離開第10座，但未有回應提問，亦有工作人員帶同兩名外籍小朋友離開。

區議員俞竣晞稱，該兩名小童於昨晚到居於第10座的朋友家中聚會，因封區未能離開。他稱昨晚亦有類似個案，有居於別處的家長，最後要到第10座陪伴參加聚會的小朋友。他又表示，昨晚收到大約2宗有關應考文憑試的查詢，主要問及有關解封後的應考安排，而居民最早於早上約6時收到短訊。

居民稱檢測至晚上12時：有小小不便

居民劉先生稱，政府已公布檢測零確診，不滿離開時仍要檢查短訊及身份證。居民莫先生於早上要上班，認為檢測影響他的生活，「檢測搞到12點幾，我平時10點就瞓覺，成日掛住唔知有冇事，瞓得唔好。」他稱，昨晚輪候檢測約半小時，「都唔係好麻煩，有小小唔方便。」他又稱，由於當局認為有源頭不明個案要檢測，「都唔到我哋話事，佢話要做就做。」

劉先生不滿離開時要檢查身分證及短訊。（廖雁雄攝）

居民今日要應考 凌晨3時收短訊

梁小姐今日應考非文憑試的考試，昨晚提早於約8時輪候檢測，最終於凌晨3時獲發短訊。她本來擔心影響考試，但幸好能順利前往考試。郭先生稱，對封區安排感滿意，由於第10座已第二次有確診個案，認為有必要為居民強制檢測。他指，檢測流程暢順，大約需時半小時，不用輪候。他稱，日後會考慮接種疫苗。

另一居民田太太稱，檢測流程暢順，等候時間約20分鐘，較想像中快。她稱，雖未有確診個案，不過由於有無源頭個案，認同要強制檢測。

梁小姐因考試提早輪候檢測，於凌晨獲發短訊。（廖雁雄攝）

區議員冀加強溝通 予清晰指示

俞竣晞稱，昨晚封區前已有警車及政府人員視察，惟對方否認有封區安排，但街坊已看到端倪，認為政府無突擊的必要，同時實際上亦做不到。他認為政府應與區議會及管理公司有更好溝通。

同為南區區議員的林浩波稱，昨晚流程整體暢順，不過有住户反映難向當局查詢情況，要透過區議員協助獲得指示，認為當局應結予更清晰的安排指示。