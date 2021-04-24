封區強檢 ｜海怡半島10座950居民檢測0確診　訪330戶30戶沒人應門

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-24 08:04

政府公告今日（24日）上午約7時30分完成在鴨脷洲海怡路10號海怡半島第10座（怡麗閣）內的強制檢測行動。截至今日凌晨2時，約950名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦派員到訪約330戶，當中約30戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。

政府昨日（4月23日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自昨日下午8時30分起限制在鴨脷洲指明「受限區域」（即鴨脷洲海怡路10號海怡半島第10座（怡麗閣））內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

上午約7時30分起，怡麗閣內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。

應屆文憑試考生如須在「相關宣告」撤銷前離開「受限區域」前往試場，無論是否已取得檢測結果，均可在人員核實考生已按要求接受檢測，並記錄相關資料後離開。如考生在前往試場期間收到陰性檢測結果，便可如期應考。為保障所有考生的安全，香港考試及評核局只會容許在核酸測試取得陰性檢測結果的考生進入試場。

2021年DSE試場疫情預防措施》

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此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於4月10日至23日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於25日或之前接受強制檢測。如在4月21日至23日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。