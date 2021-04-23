海怡半島第10座封區檢測　DSE考生憑准考證可獲優先檢測

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-23 21:28

本港今日（23日）新增9宗新冠肺炎確診個案，其中一名源頭不明患者居於鴨脷洲海怡半島第10座怡麗閣，政府於晚上8時半公布封區檢測，所有居民都要留在屋內，直至區內所有人完成檢測，當局預計明早8時左右完成行動。

DSE中學文憑試明早( 24日）進行化學科考慮，當局提醒有關考生應帶同身份證明文件和准考證，盡早前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，以獲得優先檢測。

圍封範圍為海怡半島第10座及附近一帶地下位置，政府發言人指，因該處今日屈現一宗源頭不明確診個案，經評估認為區域感染風險有機會較高，決定作出限制與檢測告。



受檢人士須在其處所等候，大廈內所有人須於明日凌晨2時前接受檢測，當局預計明日上午約8時完成行動，以便讓市民可以離開處所。如果已經在4月21日至23日已進行檢測，並能出示證明，就毋須再做檢測，但仍然要在處所內等候，至所有人完成檢測；即使今晚不在海怡半島第10座，但在4月10日至23日曾身處該處超過兩小時的人士，都須在4月20日或之前接受強制檢測。

海怡半島第10座圍封範圍。(政府公告)

考評局只准持陰性檢測結果進入試場

明天中學文憑試的化學及組合科學（化學）於早上8時半開考，政府指出，「受限區域」內如有應屆文憑試考生須於明日參加文憑試，而又未有4月21日至23日期間進行檢測或未能出示檢測結果電話短訊或相關證明，建議相關考生盡早前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，表明其考生身分及提交相關文件（包括准考證），以便檢疫人員為其優先進行檢測，盡早讓考生取得檢測結果。

如考生須在明早「相關宣告」撤銷前離開大廈前往試場，無論是否已取得檢測結果，均可向「受限區域」内訂明人員提出要求，核實考生已按要求接受檢測，並記錄考生相關資料後，將容許考生離開。

如考生在前往試場期間收到陰性檢測結果，便可如期應考。為保障所有考生的安全，香港考試及評核局只會容許在核酸測試取得陰性檢測結果的考生進入試場。

《2021年DSE試場疫情預防措施》