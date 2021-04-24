科興疫苗｜58歲女中風後死亡　死前10日曾打第二針　本身有高血壓

撰文：鄭翠碧
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衞生署表示，一名58歲女子被發現在家中不省人事，送院後死亡，她在死前10日接種了第二劑科興疫苗，初步臨床診斷她出現「蛛網膜下腔出血」及心搏停止，而她本身患有高血壓及肥胖。衞生署稱，現時未有臨床證據顯示與疫苗接種有關。
本港累計有22人接種疫苗後離世，當中18人接種科興疫苗，4人接種BioNTech「復必泰」疫苗。
一名58歲女子被發現在家中不省人事，送院後死亡，她在死前10日接種了第二劑科興疫苗。 （資料圖片）
衞生署表示，昨日（23日）下午四時後接獲醫院管理局報告一宗懷疑接種疫苗後的死亡事件。個案涉及一名58歲女子，本身患有高血壓及肥胖，在家中不省人事，送往基督教聯合醫院接受治療，其後死亡。
署方稱，根據醫管局的資料，初步臨床診斷為蛛網膜下腔出血及心搏停止。根據資料，她曾於10日前（即4月13日）接種第二劑科興新冠疫苗。
衞生署指，正就事件向醫管局獲取進一步資料，現時未有臨床證據顯示與疫苗接種有關。
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傳媒揭發事件後 署方回覆才確認屬實
這宗死亡事件由傳媒揭發，署方回覆查詢時才確認屬實，衞生署回應指，會按新冠疫苗臨床事件評估專家委員會所通過的風險傳達計劃公布接種新冠疫苗的嚴重異常事件，而衞生署亦已於昨晚的新聞稿公布，截至下午4時前的24小時內所接獲的死亡個案，並會盡快透過新聞稿公布，在接種疫苗後14日内死亡，並符合呈報準則的懷疑異常事件。