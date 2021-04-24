科興疫苗｜58歲女中風後死亡　死前10日曾打第二針　本身有高血壓

衞生署表示，一名58歲女子被發現在家中不省人事，送院後死亡，她在死前10日接種了第二劑科興疫苗，初步臨床診斷她出現「蛛網膜下腔出血」及心搏停止，而她本身患有高血壓及肥胖。衞生署稱，現時未有臨床證據顯示與疫苗接種有關。

本港累計有22人接種疫苗後離世，當中18人接種科興疫苗，4人接種BioNTech「復必泰」疫苗。