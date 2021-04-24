康城幼稚園老師傳染3歲童、西貢民政處司機　帶變種病毒菲傭確診

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-24 16:17

新冠肺炎疫情持續，本港今天（24日）新增3宗確診個案，全屬本地個案。當中包括一宗源頭不明個案，患者是帶有變種病毒N501Y的菲傭，她居住的大廈（半山堅尼地道8號Kennedy Terrace）所有樓層單位沒有病徵的住戶昨晚被安排接受21天的強制檢疫，約60人已入住檢疫中心。 另外，今天有兩宗本地個案，都與日出康城綠茵英文（國際）幼稚園老師有關，其中一人是一名3歲男童，記者正向署方查詢，這名男童是否該校的學生。 本港今天有少於5宗初步確診個案。

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衞生署衞生防護中心公布，截至4月24日零時零分，中心正調查3宗新增確診個案，至今本港個案累計11,731宗（包括11 730宗確診個案和一宗疑似個案）。

兩宗與本地個案有流行病學關連的個案，都是與日出康城綠茵英文（國際）幼稚園31歲女老師（個案編號11711）有關，第11731宗個案是一名3歲男童，他無病徵，住在葵涌葵涌邨曉葵樓，衞生署稱他是一名學生，4月21日是最後上課日，檢疫期間確診，記者正向署方查詢，這名男童是否該校的學生。

另一人是一名38歲男子（第11729宗個案），他住在將軍澳顯明苑，任職西貢民政處司機，4月20日發病，4月21日仍有上班，於社區檢測中心檢驗後確診。衞生防護中心昨天指這宗個案屬源頭不明個案，但行蹤與康城幼稚園31歲女老師有一處重疊，二人均曾到訪將軍澳舒適堡健身中心，惟二人不相識。記者正向署方查詢，為什麼現時把這宗個案列為有源頭的個案。

至於源頭不明的本地個案，涉及一名38歲女病人（個案編號：11730）。她是一名外籍傭工，沒有病徵，3月底由菲律賓來港，檢疫21天後回到僱主家中，4月22日到社區檢測中心檢測後確診。署方仍在調查她的感染源頭。

中心稱，由於該宗源頭不明個案涉及N501Y變種病毒株，為阻截N501Y變種病毒株擴散的潛在風險，中心昨晚就病人居住的大廈（半山堅尼地道8號Kennedy Terrace）所有樓層單位沒有病徵的住戶進行強制檢疫，約60人已獲安排到檢疫中心。外傭的同住者現時未有人初步確診。

由於這宗個案曾於西營盤華美達海景酒店6樓居住，中心正聯絡於4月4至7日曾與個案入住西營盤華美達海景酒店同一樓層的人士及發出檢疫令以進行21天強制檢疫，並已向於3月27日至4月23日期間曾於該酒店逗留人士（包括住客、全職／兼職／替更員工和訪客）發出強制檢測公告，有關人士須於4月25日前接受檢測。署方仍在調查總共有多少人需檢疫、檢測。

過去14天（4月10日至23日）累計新增164宗個案，包括36宗本地個案（包括1宗可能本地個案），其中16宗源頭不明。