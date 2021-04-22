兒子就讀幼稚園有老師確診　Coffee林芊妤：囝囝冇除口罩唔擔心！

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-22 19:18

本港今日（22日）即新增逾14宗確診個案，其中將軍澳綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）一名31歲幼稚園老師初步確診新冠肺炎，校方昨夜（21日)隨即向家長發通告，2班K3學生須要由一位成人陪同進入隔離營，Coffee林芊妤兒子翟德彥（伯伯）正就讀該校的學前班，Coffee接受記者訪問時表示確診的老師沒有教授兒子的班別，也不擔心，並指兒子在學校也沒有除口罩。

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今日其中一名確診者是綠茵英文（國際）幼稚園（日出康城）的老師，居於將軍澳新寶城，學校向家長發通告指，於昨日（21日）晚上10時接獲衛生防護中心通知，現就讀K3A(a.m.)及K3B(a.m.) 的學生列入密切接觸者，學生需要和一位成人陪同入住隔離營，今日（22日）將有衛生防護中心聯絡家長安排細節，有家長指今早已接獲衛生署通知將會安排入住隔離營，但截至下午2時仍未獲安排入營。

兒子正就讀該校學前班的Coffee指已收到學校通知有老師確診，但並非教兒子那班，她說：「學校會停課14日，確診老師唔係佢教佢嗰班，都唔擔心，佢返學冇除口罩，會洗手，做足防疫措施， 只要唔係正面咳嗽，其實都唔係太危險。」她更指全校師生需強制檢測，學校會派樽，要收集兒子的大便化驗。

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按圖即睇因爆發上呼吸道感染而需要強制檢測及停課的學校名單（截至4月22日）：