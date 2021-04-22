確診大廈食肆｜染疫幼稚園老師行蹤全曝光　遍及港島、將軍澳

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-22 22:40

疫情反覆，本地零感染一天即告「斷纜」，今(22日)新增14宗確診，其中兩宗屬不明源頭個案。 衞生防護中心晚上公布確診患者住所及到訪餐廳，於葵涌貨櫃碼頭從事理貨員、在屯門新圍苑新碧閣居住的19歲男子，曾前往屯門良景廣場祥景茶餐廳。而任職日出康城綠茵英文（國際）幼稚園老師、居於將軍澳新寶城4座的31歲女子，則曾光顧位於天后的餐廳「坐忘」，亦曾分別到訪坑口村及新寶城商場。

其中一宗無病徵的不明源頭個案，是居於屯門新圍苑新碧閣的19歲男子(個案編號11708)，他受僱於宏記港務操作有限公司，在葵涌貨櫃碼頭從事理貨員，根據衞生防護中心公布的名單顯示，他報稱曾前往屯門良景廣場祥景茶餐廳，但記者會公布的其餘行蹤，包括屯門市廣場，及商場內的一幻拉麵，則未刊載於名單上。

將軍澳綠茵英文（國際）幼稚園有教師確診，學校需要關閉14天。（王潔恩攝）

31歲的日出康城綠茵英文（國際）幼稚園老師確診，她居於將軍澳新寶城4座，當局昨已將大廈納入強制公告。(倪清江攝)

另一宗不明源頭個案則涉及居於將軍澳新寶城4座的31歲女子，(個案編號11711)，她是日出康城綠茵英文（國際）幼稚園老師，故有曾到訪的行蹤紀錄，她另曾光顧位於天后的餐廳「坐忘」，亦曾分別到訪坑口村及新寶城商場。

▼過去14日確診者於潛伏期期間曾到訪大廈及地點▼

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4月10、11日曾去婚紗展

不過，根據記者會公布，她尚有出入其他地方，包括本月9日曾於觀塘「Pole Beat Gallery」上瑜珈班、本月10至11日則曾前往婚紗展，翻查資料，相信是位於會展的「2021年結婚節暨春日婚紗展」；她亦曾於16日到訪坑口舒適堡(Physical)健身室。食肆方面，她本月17日曾光顧銅鑼灣日本餐廳鮨幸。相關行蹤未見反映在今晚的名單上。