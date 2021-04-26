DSE 2021｜英文閱讀及作文卷明開考　校長提醒考生應試五大注意

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-26 18:25

中學文憑試英文科閱讀及寫作卷周二（27日）開考，新冠肺炎疫情未退，今年繼續取消口試，改為調高其他試卷及校本評核的分數比重，考生在「出戰」前夕，李求恩紀念中學校長賴炳華提醒應試五大注意位，包括時間分配及答題技巧等，以助考生力保不失。

受到疫情影響，文憑試英文科今年繼續取消口試。（資料圖片）

文憑試英文科卷一考核學生閱讀理解能力，甲部為必答題，乙部則為二選一，分為較淺的B1及較深的B2部份，若選答B1的考生，在該卷最高只取得第4級，選答B2的則最高可獲5**。

１.先看題目 後讀文章

卷一閱讀卷作答時間為1小時30分鐘，賴炳華表示，考生可先快速看題目，然後才看閱讀材料。他認為，預先掌握題目類型和所需資料，令考生閱讀時有重心，可更快從文章中獲取答案。

2.答題次序不拘 可先易後難

賴炳華指，英文能力中等及較弱的學生，未必完全理解文章意思，但他認為毋須緊張，只要掌握內容大意，可以先作答較易、可推敲的題目，「攞到一、兩分，個人心都定啲。」他舉例，配對題（matching questions），可注意文章段落首句或尾句，因包含各段的主題和要旨，有助輕易找出答案。另外，判斷題如「true/false」題目，即使未必肯定答案，但一試也無妨。

在有限時間答，考生要注意時間分配。（資料圖片）

3. 時間分配要得宜 預約10分鐘校對

兩小時作文卷分兩部份，甲部為撰寫約200字短文，乙部為約400字長文，作答時間為兩小時。賴炳華表示，時間分配十分鐘重要，建議花約35至45分鐘完成甲部，其餘時間主攻較花心力的乙部。另外，考生應預留10至15分鐘校對文章，例如檢視串字、句子結構等，確保勿因大意出錯。

4.寫作前先組織內容架構

賴炳華示，過往不時有考生擔心時間不足，開卷後即心急作答，甚至欲中途轉答作文題目。他認為，寫作前應先花5至10分鐘組織架構，計劃段落的分配，以助行文思路，清晰闡述觀點。他舉例，甲部200字文章，只須分三段，每段約50至60字；乙部400字文章，只須分6至7段。他又特別叮囑考生文章要「首尾呼應」，最後一段重申立場與觀點，切勿粗疏總結，否則會失分。

賴炳華表示，語文能力較弱的考生，作文時切忌班門弄斧，採用簡單句子寫作，反可以力保不失。（資料圖片）

5.簡單句子 力保不失

寫作卷講求考生英文基礎能力，賴炳華認為，能力較弱的考生，若未充分掌握英文句子結構，切忌班門弄斧，胡亂用詞，宜多以簡單句子表達，「首先唔易錯，其次評卷員又睇得明，至少可以合格。」至於能力較高的考生，若目標取得5級或以上，他認為，要盡量發揮遣詞造句的能力，例如多用較深的詞彙，也可考慮使用「片語」（phrase），為文章加分。

《2021年DSE試場疫情預防措施》