DSE 2021｜通識科卷二題目：公共衛生、電子支付及香港體育文化

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-26 17:05

2020年中學文憑試（DSE）核心科目通識科今日（27日）開考，共有45,879人報考。今年卷二選答題維持三選一，試題包括：疾病與公共衛生、電子支付與創新科技，以及本港的文化和體育。 有考生指，今年考題難度一般，但對中國再生能源、電子支付議題不太熟悉；亦有考生認為疫情與政治相關，沒溫習而避答有關題目，「新冠肺炎同政治都有關，以為唔會考，無咩溫書......香港發生咩事大家都知」。 通識科六大單元中「今日香港」部份中的「法治和社會政治參與」主題，在卷一及卷二均「絕跡」。有資深通識科教師形容，是歷屆文憑試通識科考試中，對政治參與及相關知識要求最低的一次。

卷二題目一與公共衛生相關。兩份資料為報道及期刊，形容網絡資訊影響大眾對健康的認知，以及HIV、沙士及伊波拉病毒等疾病對人類及經濟帶來影響。問考生多大程度同意「醫療人員在維持公共衛生方面扮演最重要的角色」。

題目二涉電子支付與創新科技。引評論文章、報道及立法會文章，指電子支付改變人類消費方式；德國、日本及南韓人口老化，以機械人補充勞動力；以及有政府官員形容創新科技普及，對共享經濟、孕育新產品有幫助。問及電子支付對香港消費模式影響，以及多大程度同意「創新科技對香港青年人的就業前景帶來機遇多於挑戰。」

題目三以港人運動為題，引用港人運動習慣調查的新聞報道，以及立法會有關建設西九文化區及啟德體育園的詳情及金額。要求考生解釋什麼因素影響港人運動習慣，以及多大程度同意「要顯著提升香港人的生活質素，政府應增加投放於文化體育方面的資源。」

▼DSE通識科歷屆試題▼

因老師預計法治、新聞自由及立法會不出題 未有溫習

考生黃同學及羅同學直言，由於通識老師預計法治、新聞自由及立法會均不會再出題，故溫習時已沒溫相關題目。整體而言，二人均認為今年考題難度一般，但部份議題不太熟悉，如卷一環保議題「唔熟中國嘅可再生能源」。羅同學對通識快將取消感可惜，但無力改變：「好可惜，但改變唔到啲咩，政府鍾意點做就點做，聽日話取消考試我哋都冇辦法！」

考生林同學在卷二選了第三題（運動為題）作答，他認為公共衛生部份認為與政治相關，而無溫習。(余俊亮攝)

考生林同學在卷二選了第三題（運動為題）作答。他解釋，對香港電子消費模式不熟悉，「望到熟，但諗深一層講唔到咩」；至於公共衛生部份則因認為與政治相關而沒溫習：「新冠肺炎同政治都有關係，以為唔會考，無咩溫書......香港發生咩事大家都知」。

卷二題目與香港相關 老師：沒以往艱深

資深通識科教師兼教協理事方景樂表示，卷二的三題均與香港相關，感覺程度沒以往般深，「見唔到觸及政治、法治精神，同卷一類似」。因港人正面對疫症，相信不少考生會選答題一，當中考生需比較政府政策及市民個人角色在維持公共衛生的重要性。

通識科六大單元中「今日香港」部份中的「法治和社會政治參與」主題，在卷一及卷二均「絕跡」。資深通識科教師兼教協理事張銳輝形容，屬歷屆文憑試通識科考試中，對政治參與及相關知識要求最低的一次。

左起為資深通識科教師兼教協理事張銳輝、方景樂。（余俊亮攝）

高等教育需多角度思考及批判能力 停訓練是「開倒車」

張直言，多角度思考及批判能力可助中六生應付大學教育需要，直言若日後通識科或經改革後的「公教科」不再維持相關訓練，是「向後退」、「開倒車」；他認為，即使通識科尚餘兩年便「壽終正寢」，老師仍須專業地按課程宗旨，教學生理性分析及判斷，否則未來兩年若公開試中重現相關題目時，學生難以應對。方亦指出，社會的確充斥著不少假新聞，下一代更應學習如何分辨新聞真偽，令社會繼續進步。

《2021年DSE試場疫情預防措施》