DSE 2021｜通識卷一考郊野垃圾、電競及新能源 老師：少批判思考

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-26 16:30

2021年中學文憑試科核心科目通識科筆試今日（26日）開考，共有45,879人報考。試卷分為卷一必答題及卷二選答題，今年卷一試題包括郊野公園垃圾、可再生能源（太陽能），以及電競。當中第二條新興能源長題目，直接問及如何以資料支持「太陽能的使用有助促進中國的可持續發展」。 綜合兩名資深通識科教師意見，卷一只有一條小題要求學生表達看法，要求較以往低，批評思考或觀點看法佔分少，題目中列明「一個」等量詞要求，或會加劇操練文化。

DSE通識科今日開考，試題問及郊野垃圾、電競，以及新興能源。(余俊亮攝)

第一題：郊野公園垃圾

卷一共有三條必答題。題目一與郊野公園相關，3份資料提及本港郊遊公園到訪人次、亂拋垃圾罰則及檢控人數，垃圾量大增對野生動物及環境影響， 以及全球清理垃圾熱潮。問及郊野人流多、垃圾增對香港生活質素的挑戰；清垃圾挑戰成全球熱潮的原因；以及能解決郊遊垃圾的方法等。

山頭垃圾增多，有團體自發阻隊執拾垃圾。(資料圖片)

第二題：新興能源、中國使用太陽能情況

第二條則以新興能源為主題。首份資料引用2009年全球可再生能源全球現況報告，提及中國在再生能源或燃料的新增投資金額；資料二引用國家能源局文件及2020年有關中國在聯合國會議提出「碳中和」目標、期望2060年前實現綠色發展方向及生活方式的報道；資料三則引用2018及2020年有關中國使用太陽能的報道。

題目要求考生分析全球在可再生能源及燃料投資特徵、內地使用太陽能迅速增長的原因。當中8分題直接問及如何以資料支持「太陽能的使用有助促進中國的可持續發展」。

香港近年有意發展電競行業。(資料圖片)

第三題：電競文化

第三題涉全球化及個人成長，同樣設三份資料，列出全球電競總收入、觀眾人數，本港立法會對電競行業的討論、2018電競人士訪問。要求考生描述全球電競的發展，對社會帶來的潛在好處；另就考生所知及引用資料，指出及解釋香港電競產業的優勢及困難。

老師：卷一要求較以往低

資深通識科教師兼教協理事張銳輝認為，近兩年卷一題目較淺，今年對學生能力要求比以往低，甚至以量詞（如「一個」）列明要求，只要求考生有基礎能力：「批判思考、就不同觀點表達立場及取捨係好少，不至於無，對比過往試卷要求低」，估計未來公社科能力要求將與本屆試題程度相若。至於提問方式，張認為與過往通識科沒太大差異，相信考生解題答題上不會有太大困難。

他解釋，卷一中只有1c題對考生有「高階」能力要求；題二屬基本資料回應，當中2c分題問及太陽能對中國能源可持續發展，只需考生以資料找論證，沒高階思考要求；題三亦「未去到一個要論證或表達意見睇法嘅層次。」



資深通識科教師兼教協理事方景樂則表示，卷一「多咗量詞」，令考生明確知道需要回答的數目，或會加劇操練文化。