中大校友評議會改選提名期今截止　將誕3校董　掀黃藍政見之爭

中大校友評議會將於下月18日舉行常務委員會選舉，分別選出2名常務委員及1名評議會主席，由於主席可自動兼任校董，委員會亦可透過互選產生2名校董，是次的選舉可以一改中大校董會的格局。民主黨屯門區議員盧俊宇及「九龍角落」、九龍城區議員李軒朗，宣佈會參選常務委員一職。 提名期將於今日下午5時結束，消息指，政研會主席鄧德成向校友發放訊息，召集「藍色」校友阻止「黃絲暴大議員」當選。鄧德成接受《香港01》查詢時解釋，並非要刻意區分黃藍，而是希望集結一些想法相近的校友，增加對校政的關心。盧俊宇就批評關做法猶如發起「顏色革命」，令一場普通的選舉演變為「黃藍之爭」。

李軒朗指，過去評議會一直缺乏年輕校友的聲音。（資料圖片／歐嘉樂攝）

畢業於中大政治與行政學系的李軒朗在Facebook撰文指，過去評議會一直缺乏年輕校友的聲音，希望能打破局面及注入新動力，亦為未來年輕校友能循評議會晉身校董會作準備。李軒朗又關注中大深圳分校發展及大學管理層表現等的議題。

而作為中大經濟學畢業生的盧俊宇，接受訪問時就表示希望能平衡校董會的聲音，改變現時一面倒的局面。中大校董會現時多以親建制人士組成，包括由特首林鄭月娥任命的主席梁乃鵬、由立法會互選產生的自由黨張宇人、民建聯劉國勳及工聯會麥美娟等。盧俊宇承認，即使成功入主校董會，民主派的聲音仍是極少數，惟就如立法會的形勢般，「都係由零去到minority（少數）再去到majority（多數）」，不可以放棄任何戰線。對於中大在反修例風波中成煙硝戰場，盧俊宇不滿評議會未有發表過任何聲明，亦未有維護學校聲譽。

作為中大經濟學畢業生的盧俊宇，接受訪問時就表示希望能平衡校董會的聲音，改變現時一面倒的局面。（資料圖片）

政研會主席召集「藍色校友」 盧俊宇批如掀「顏色革命」

據盧俊宇了解，另有兩名與建制派議員有密切關係的人士參選常務委員，而主席則由現任副主席郭碧蓮及委員楊于銘角逐。盧俊宇指，有校友反映意願希望民主派亦有代表參選主席，惟自己一直以競選委員作宣傳，而提名期將於今日下午5時結束，相信未能找到人選。

盧俊宇又引述消息人士指，同為中大畢業的政研會主席鄧德成向校友發放訊息，召集「藍色校友阻止黃絲暴大議員」進入評議會；而郭碧蓮則被指在中大舉行餐飲聚會拉票，在席間更播放反修例衝突畫面。他批評有關做法猶如發起「顏色革命」，令一場普通的選舉演變為「黃藍之爭」。

鄧德成：非刻意區分政見 會按共識推舉候選人

鄧德成回應記者查詢時承認訊息昨日發出，並收到排山倒海的校友回覆。鄧德成解釋並非要刻意區分黃藍，而是希望集結一些想法相近的校友，增加對校政的關心，並協助校友登記以取得投票權。他表示，現時未有選定支持哪個候選人，會在收集各個候選人政綱後與各校友協商，按共識推舉。對於有候選人辦餐飲聚會，鄧德成表示並不知情，亦未有參與，但相信對方的目的是交流想法。