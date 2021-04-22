觀塘音樂噴泉今啟用　區議員指水力薄弱　規模猶如屋邨噴泉

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-22 18:33

耗資逾5,000萬元興建的觀塘海濱音樂噴泉，今日起（22日）啟用，下午舉行首場音樂噴泉表演，吸引大批市民圍觀。 多名觀塘區議員到場視察，當中民主黨梁翊婷批評噴泉水力薄弱，譏諷噴泉花上5,000萬元建造，「直程要列入世界十大奇觀」。有區議員斥音樂噴泉表演「流流地」、「垃圾」，效果猶如屋邨噴泉。

梁翊婷指每年維修費用達180萬

梁翊婷指，噴泉的設計圖十分宏偉，結果卻水力薄弱，「用納稅人5,000萬（元）整成咁，直程要列入世界十大奇觀啦」，又提到噴泉每年維修費高達180萬元。她批評當局不容許工程有任何改動，包括縮小工程範圍，改建儲物櫃、更衣室設施等，「咁樣都唔畀傾，你同我講乜嘢民生？」

民主黨觀塘區議員鄭景陽說，音樂噴泉表演是預期中的失望，早前在區議會會議上已得知音樂噴泉的噴嘴不多，猶如屋邨噴泉的規模。他形容，音樂噴泉表演「好普通」、「流流地」，整個工程像一場鬧劇，雖然今日有市民圍觀，但相信長遠而言對市民吸引力不足。

他指，對民主派最終無法阻止音樂噴泉工程感到非常可惜，指區議會作為諮詢架構，難得有實權可使用5,000萬元，希望可用得其所，例如用在醫療上，然而政府卻認為他們「玩政治」。

區議員批噴泉老套 令海濱失去安靜環境

觀塘區議員陳嘉言狠批音樂噴泉是垃圾，「5,000萬元可以做到好多嘢，偏偏用來起咗件垃圾。」另一區議員鄧威文形容噴泉感覺很「old school（老套）」，令觀塘海濱失去原來安靜的環境。

觀塘海濱音樂噴泉造價高達5,000萬元，在上屆由建制派主導的區議會獲通過，被民主派批評為「小白象」工程，本屆觀塘區議會去年初大比數通過動議，要求當局煞停項目，惟民政署卻以「尊重工程」為由拒絕停工。觀塘區議員梁凱晴曾聯同東九龍社區關注組成員鐘健華申請司法覆核，要求推翻有關決定，惟因法援署拒批出法援，兩人最後撤回覆核申請，並被裁定須支付22萬元訟費。