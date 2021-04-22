強制檢測｜屯門友愛邨愛暉樓第三度強檢　居民：無選擇、當買安心

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-22 12:11

本港疫情持續反覆，早前曾兩度納入強檢公告的屯門友愛邨愛暉樓第3座，當局因病毒潛伏期有機會較長，要求該樓宇住戶接受第3次強制檢測。 有住戶直言，多次檢測費時，「但無法選擇下只能當買個安心......你唔檢，佢聽晚都會嚟敲門」。

屯門友愛邨愛暉樓因病毒潛伏期有機會較長，政府要求住戶進行第3次檢測。（鄧穎琳攝）

屯門友愛邨愛暉樓（第3座）曾於本月7日及14日被納入強檢公告，政府認為病毒潛伏期有機會較長，有關人士須進行第3次檢測。故本月8日至21日期間，曾在愛暉樓第3座逗留逾兩小時者，須於周五（23日）或之前接受檢測。至於4月19日至21日曾檢測者，可毋須再做。

政府今日在屯門友愛邨愛暉樓（第3座）地下對出空地設流動採樣站。記者上午約10時到場觀察，發現前來檢測的居民不算多，現場未見人龍，受檢人士到場後可即時接受採樣。有居民則表示，已完成第3次檢測，並已加購消毒藥水，加強家中消毒清潔。

愛暉樓第3座居民金小姐說，今早管理處張貼告示，提醒居民需要再做檢測。（鄧穎琳攝）

愛暉樓第3座居民金小姐說，今早管理處張貼告示，提醒居民需要再做檢測：「我哋都唔想，佢嘥錢，我哋嘥時間，但做咗就對我哋呢座嘅居民好啲囉！」

被問到是否擔心疫情反彈？她形容，同座鄰居都健康，「無擔心，都唔到你擔心！」她又說，「你唔去檢測，佢聽晚都會嚟敲門！無怨言嘅，當做咗買個安心！」

同屬第3座居民的陳先生則表示，沒接獲通知需要強制檢測，「未開信箱，但安心啲好啲嘅，做都冇問題。」

至於愛暉樓第1座住戶吳先生則到場觀察情況，他表示，平日需要送孫上學，間中會接受檢測以求安心，但數天前才檢測過，正思考需否再做檢查：「睇吓多唔多人排隊，想有得撩就撩吓，但係星期一先撩完，而家再去做，唔知會唔會麻煩到人。」

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