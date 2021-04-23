強制檢測｜葵涌貨櫃碼頭上榜　4學校爆上呼吸道感染停課兼強檢

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-23 00:01

本港疫情未回穩，本地零感染一天即告「斷纜」，今(22日)新增14宗確診，其中兩宗屬不明源頭個案。 食物及衞生局晚上公布強制檢測公告，3個工作場所包括葵涌 1 號、2 號及 5 號貨櫃碼頭橋面範圍、葵涌地段 KCL 2 號的 2 號貨櫃碼頭辦公室，以及將軍澳日出康城３期緻藍天幼稚園座綠茵英文(國際)幼稚園，需於本周六(24日）或之前接受強制檢測。 另有4間學校爆發上呼吸道感染個案，包括沙田中文大學校友會聯會張煊昌學校、深水埗仁愛堂龐盧淑燕幼稚園、元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園，以及中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校，為謹慎起見，亦被納入強制檢測公告。其中3間學校已分別於官網表明將於明起至下周二全校停課。

將軍澳綠茵英文（國際）幼稚園有教師確診，學校需要關閉14天。（王潔恩攝）

根據現時針對工作場所的強檢機制，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。



食物及衞生局公布，因應今日錄得的初步確診個案，葵涌 1 號、2 號及 5 號貨櫃碼頭橋面範圍、葵涌地段 KCL 2 號的 2 號貨櫃碼頭辦公室，以及將軍澳日出康城３期緻藍天幼稚園座綠茵英文(國際)幼稚園，需納入強制檢測公告。

有確診者於葵涌貨櫃碼頭任職理貨員，其工作的1 號、2 號及 5 號貨櫃碼頭橋面範圍，需要強檢。(資料圖片)

任何在本月9日至22日期間曾在上址逗留超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於24日或之前接受檢測。受檢人士若在20日至22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



政府明日則會在葵涌2號貨櫃碼頭閘口，及大圍香港中文大學校友會聯會張煊昌學校設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務；位於中環愛丁堡廣場及深水埗楓樹街遊樂場的流動採樣站均會延長服務日期至五月三日（星期一）。

元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校需接受強制檢測，另亦因爆發上呼吸道感染個案，停課5天。(資料圖片)

此外，4間學校爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與新型肺炎相似，為謹慎起見，該4間學校包括沙田中文大學校友會聯會張煊昌學校、深水埗仁愛堂龐盧淑燕幼稚園、元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園，以及元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校， 亦需接受強制檢測。

深水埗仁愛堂龐盧淑燕幼稚園爆發上呼吸道感染個案，師生需進行強檢。(資料圖片)

中文大學校友會聯會張煊昌學校，於官網表明將於明起至下周二全校停課。(中文大學校友會聯會張煊昌學校官網截圖)

凡在本月9日至22日期間曾逗留上述學校超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於24日或之前接受檢測。受檢人士若在20日至22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於26日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。