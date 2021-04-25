新冠疫苗│張建宗冀年內恢復營商氣氛　呼籲市民接種疫苗

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-25 10:01

本港新冠肺炎疫情持續，政府近日積極呼籲市民接種新冠疫苗。政務司司長張建宗於今早（25日）發表網誌表示，最新數據顯示失業人數略減1,800人，期望今年稍後時間，將更全面恢復消費及營商氣氛。他亦指，政府將為已接種疫苗的市民提供便利措施，包括到醫院及院舍探訪更便利、與親友在食肆聚餐、旅遊氣泡等。 張亦透露，正全力展開取消強積金「對沖」的籌備工作，包括草擬相關法例、制訂配套措施及運作細節。

張建宗指，正全力展開取消強積金「對沖」的籌備工作，包括草擬相關法例、制訂配套措施及運作細節。（資料圖片）

冀疫情持續受控 可全面恢復消費及營商氣氛紓緩勞工市場壓力

五一勞動節將至，張建宗今日表示，疫情爆發後本港經濟備受打擊，以勞工市場最為顯著受壓，但隨着第四波疫情減退而穩定下來。他指，今年首3個月的經季節性調整失業率為6.8%，較去年底近17年高位的7.2%有所回落。失業人數略減1,800人至259,800人。他期望疫情可持續受控，可望在今年稍後時間，更全面恢復消費及營商氣氛，以紓緩勞工市場的壓力。

張建宗呼籲市民接種疫苗，稱政府將陸續為已接種疫苗的市民提供便利措施。（資料圖片／盧翊銘攝）

雖然張估計今年可恢復營商氣氛，但他再次呼籲市民接種疫苗，稱政府將陸續為已接種疫苗的市民提供便利措施，包括到醫院及院舍探訪更便利、與親友在食肆聚餐、旅遊氣泡等。他更強調，本港最重要的資產為人力資源，今天的成就全賴僱主、僱員和政府三方的合作和努力，指「控制好疫情是本地經濟能否全面復蘇的關鍵，僱主和僱員同坐一條船。」

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張建宗︰正展開取消強積金「對沖」的籌備工作

張建宗亦提到，特首林鄭月娥於2018年在《施政報告》宣布，取消強積金下僱主的強制性供款「對沖」遣散費，以及長服金的安排。他透露，政府會強制僱主開設一個歸屬其名下的專項儲蓄戶口，為其僱員的長遠遣散費和長服金，保持足夠儲蓄。他稱，正全力展開取消「對沖」的籌備工作，包括草擬相關法例、制訂配套措施及運作細節。